友達4月營收209.9億元 月減13.9％

相關新聞
華映最後交易日倒數 開盤即跌停早盤爆量2019-05-09 10:20
低本益比、高殖利率 好股杰力四月營收超乎預期2019-05-09 14:40
高價IC設計營收爆發 瑞昱怒吃網通、藍芽訂單2019-05-09 14:32
文曄首季獲利年減3成4 調整腳步看好Q22019-05-09 14:38
Q1毛利率創高 佳世達逆勢揚2019-05-09 14:38
泰鼎 上季EPS 1.43元2019-05-08 23:37
遠傳資通訊業務 豐收2019-05-08 23:36
日商收購 安馳啟動查證2019-05-08 23:36
互盛報喜 大陸營運亮眼2019-05-08 23:36
達興1.48元 文曄0.67元2019-05-08 23:35
嘉澤4月營收 月增增逾10%2019-05-08 23:35
宏碁EPS 0.23元2019-05-08 23:35
工業電腦廠 傳捷報2019-05-08 23:32
TPK營收 連三月成長2019-05-08 23:32
奇鋐 4月營收成長三成2019-05-08 23:32
群光 Q1獲利 大增85%2019-05-08 23:32
研華認購東捷資訊20%股權2019-05-08 23:32
旺宏、華邦電 Q2逐步回暖2019-05-08 14:31
外資保守看 和碩挫逾6%2019-05-08 14:29
家電類股 領軍抗跌2019-05-08 14:29
4月營收攻頂 研華強漲2019-05-08 14:29
晶睿受惠轉單效應 逆勢抗跌2019-05-08 14:29
記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長2019-05-08 11:59
外資看淡 和碩股價半根跌停2019-05-08 11:34
瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動2019-05-08 11:21
瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高2019-05-08 10:07
股王大立光 今年以來股價緩步向上2019-05-08 09:56
中光電子公司 秀安防巡檢解決方案2019-05-08 09:35
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
新光金4月獲利大增92% 淨值創六年來新高2019-05-08 21:06
台新銀行好強 4月獲利大幅成長30.6%2019-05-08 19:44
PCB股買盤挺 逆勢走強2019-05-08 23:40
無畏貿易戰、外資升價 這四檔利基股抗亂流2019-05-08 21:45
四檔利基股 目標價調升2019-05-08 23:40
華映最後交易日倒數 開盤即跌停早盤爆量2019-05-09 10:20
恐慌情緒升高 台股盤中失守10800點2019-05-09 11:18
美中貿易戰衝擊台股 顧立雄：現在還不是介入時間點2019-05-09 10:01
工業電腦廠 傳捷報2019-05-08 23:32
開發金控4月獲利11.69億元 累計前4月獲利成長14％2019-05-08 21:18
玉山金今法說 首季獲利再創歷年同期新高2019-05-08 16:30
奇鋐 4月營收成長三成2019-05-08 23:32
美中貿易爭端擴大 台股重挫190點收10,7332019-05-09 13:47
奇鋐出貨暢旺 4月營收創新高2019-05-08 18:34
日商收購 安馳啟動查證2019-05-08 23:36
不畏貿易戰 營收年、月雙成長股抗壓2019-05-09 12:07
美中談不成大風暴成了台股放鞭炮？顧立雄：沒那麼簡單2019-05-09 10:18
大盤動盪 投資人睡不著…期貨夜盤占比創高2019-05-08 23:52
群光 Q1獲利 大增85%2019-05-08 23:32
和大第1季獲利 年減三成2019-05-08 17:21
泰鼎 上季EPS 1.43元2019-05-08 23:37
食品股漲幅居冠 這檔漲最多2019-05-08 15:17
聯合轉投資事業 佳世達首季每股賺0.45元2019-05-08 21:03
美中貿易戰再升溫 大立光回測季線市值大減2019-05-09 12:08
泰鼎Q1獲利創歷年同期新高 每股賺1.43元2019-05-08 15:38
TPK營收 連三月成長2019-05-08 23:32
台股遭空方持續襲擊開跌13點 台積電跌破260元關卡2019-05-09 09:17
全民權證／聯電回溫 挑逾150天2019-05-08 20:58
達興1.48元 文曄0.67元2019-05-08 23:35
遠傳資通訊業務 豐收2019-05-08 23:36
就市論勢／5G、生醫、水泥 可低接2019-05-08 23:38
燿華4月營收月增7.9% 鉅橡月增3.3%2019-05-08 16:22
儒鴻盤中股價跌破400元 偉全亮燈漲停2019-05-09 12:57
台達電4月合併營收234.25億元 創單月新高2019-05-08 15:50
虎航年底上興櫃明年底上市 華航持股低於7成2019-05-08 20:40
嘉澤4月營收 月增增逾10%2019-05-08 23:35
廣隆 Q1每股賺3.14元2019-05-08 23:35
崇友增52% 刷新同期紀錄2019-05-08 23:37
麗豐上月營收 同期新高2019-05-08 23:37
12檔營收月月增 五月漲幅擊敗大盤2019-05-09 10:37
留言