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文曄首季獲利年減逾三成 盤中股價寫波段新低

2019-05-09 12:51經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路商文曄科技（3036）公布今年第1季財報，中，首季稅後純益為3.85億元，年減34%，受到第1季獲利較去年同期大幅下滑影響，今（9）日盤中該股股價一度下跌約4%，股價盤中跌破40元關卡，盤中股價低點來到39.25元，股價寫本波段新低，同時也是今年2月以來新低。

文曄今年第1季合併營收675億元，年增36％，不過，受到工控及車用等毛利較高的產品營收下滑影響，單季稅後純益為3.85億元，年減34％，第1季每股稅後純益為0.67元，為近九季新低。

對於首季營運表現，該公司表示，主要由於市場仍處於庫存去化的階段所導致，不過，文曄也指出，客戶經過去年第4季到今年第1季的庫存調整後，各項產品的需求都將逐步回溫，後續有望恢復成長力道，預期今年第1季應是全年單季的營運低點。

展望第2季，文曄表示，採匯率新台幣30.9元兌1美元計算，預估第2季季營業收入為710~750億元，估計第2季營收的季成長幅度約落在5.1%~11%左右水準，第2季稅前盈餘約6.2至8.5億元，毛利率介於3.45至3.65％，營業利益率則為1.6至1.8％。公司表示，今年第2季比第1季好、第3季又比第2季好。

文曄預期第2季皆將呈現季增趨勢，其中工業與儀器季成長將最強勁，接續為車用電子、電腦領域、消費型電子與通訊領域。

展望今年後市，文曄指出，整體經濟情勢及產業鏈存在許多不確定因素，將持續提升營運效率、優化營運管理系統、增強財務管控制度、強化人力資源管理，以深化在半導體產業鏈中提供附加價值的能力，提升整體營運規模與效率。

文曄營收
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