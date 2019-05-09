不畏貿易戰 營收年、月雙成長股抗壓

2019-05-09 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



美中貿易戰疑雲再起，台股今（9）日盤中在台積電（2330）、鴻海、股王大立光領跌中，一度大跌158點，摜破10,900點、10,800點兩道大關，市場焦點轉向基本面，其中，率先公布4月營收的633家公司中，交出月、年雙成長，且在昨日提前獲得外資買盤青睞的京元電子、華通等個股，相對抗壓。

市場盛傳，美國貿易代表署辦公室發布聯邦公報（Federal Register），預計自美東時間明日凌晨0點1分起，對中國輸美的2,000億美元商品加徵關稅，導致今日亞股在開盤後一片慘綠，日、韓跌幅均逾1.2%，港股、陸股則大跌逾1.5%，進一步推升市場對談判結果不樂觀的緊張情緒。

在台股基本面方面，時序進入上市櫃公司4月營收公布的密集期，截至目前為止，已有633家提前公布，當中，營收交出月、年雙成長的公司，在昨日單日獲法人買超逾千張的個股，有京元電子、華通、聯合再生、台光電、台達電、奇鋐、台灣高鐵與原相8檔，在500~1,000張的則有仲琦、瑞昱、正崴、貿聯-KY、大江、廣宇、亞光、研華、台郡等9家。

分析師指出，由於美中貿易談判在中國副總理劉鶴再次主談中，由於傳出談判團規模、時程都不如過去幾次，且在美國總統川普放話後，中國商務部也明示「如果美方提高關稅，中方將反制」的立場中，對談判進度、結果都需特別謹慎，短線操作不宜躁進，以逢低布局、適度保留現金部位為主。