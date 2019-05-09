親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

拐騙「巴鐵新娘」中國巴基斯坦的人口販賣

贈書／不再迷網！12星座怎麼為自己選個好科系、好職業

外資回頭連三買 零壹股價逆勢抗跌

2019-05-09 10:12經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

資訊服務商零壹（3029）今年4月營收7.34億元，年增達82.2%；累計前四個月營收28.3億元，年增48.32%；零壹獲外資挹注，今（9）日股價逆勢抗跌，帶量走揚，盤中最高一度漲至28.8元，收復5日線、10日線和月線。

零壹營運佳，吸引外資回頭作多，近三日買超637張，連三買，替其股價添支撐。

零壹為國內老牌軟體代理商，近年因應需求，跨足網路暨資安和雲端服務，為業績注入成長動能。

零壹也指出，因政府單位等終端客戶，在管理及網路資訊安全方面越來越重視，此類產品需求量大幅增加，帶旺4月營運。

零壹營收
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

泰鼎 上季EPS 1.43元

2019-05-08 23:37

遠傳資通訊業務 豐收

2019-05-08 23:36

日商收購 安馳啟動查證

2019-05-08 23:36

互盛報喜 大陸營運亮眼

2019-05-08 23:36

達興1.48元 文曄0.67元

2019-05-08 23:35

嘉澤4月營收 月增增逾10%

2019-05-08 23:35

宏碁EPS 0.23元

2019-05-08 23:35

工業電腦廠 傳捷報

2019-05-08 23:32

TPK營收 連三月成長

2019-05-08 23:32

奇鋐 4月營收成長三成

2019-05-08 23:32

群光 Q1獲利 大增85%

2019-05-08 23:32

研華認購東捷資訊20%股權

2019-05-08 23:32

旺宏、華邦電 Q2逐步回暖

2019-05-08 14:31

外資保守看 和碩挫逾6%

2019-05-08 14:29

家電類股 領軍抗跌

2019-05-08 14:29

4月營收攻頂 研華強漲

2019-05-08 14:29

晶睿受惠轉單效應 逆勢抗跌

2019-05-08 14:29

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

股王大立光 今年以來股價緩步向上

2019-05-08 09:56

中光電子公司 秀安防巡檢解決方案

2019-05-08 09:35

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

新光金4月獲利大增92% 淨值創六年來新高

2019-05-08 21:06

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

台新銀行好強 4月獲利大幅成長30.6%

2019-05-08 19:44

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

PCB股買盤挺 逆勢走強

2019-05-08 23:40

無畏貿易戰、外資升價 這四檔利基股抗亂流

2019-05-08 21:45

借券賣出創高 留意法人出脫股

2019-05-08 14:29

四檔利基股 目標價調升

2019-05-08 23:40

已20檔前4月營收年增逾50% 撐盤擂戰鼓

2019-05-08 14:29

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

旺宏、華邦電 Q2逐步回暖

2019-05-08 14:31

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

玉山金今法說 首季獲利再創歷年同期新高

2019-05-08 16:30

開發金控4月獲利11.69億元 累計前4月獲利成長14％

2019-05-08 21:18

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

統一中控Q1獲利年增48%　統一漲

2019-05-08 14:29

工業電腦廠 傳捷報

2019-05-08 23:32

奇鋐出貨暢旺 4月營收創新高

2019-05-08 18:34

奇鋐 4月營收成長三成

2019-05-08 23:32

連乾文：留意Q1財報佳個股反彈力道

2019-05-08 12:25

外資保守看 和碩挫逾6%

2019-05-08 14:29

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

台股跌勢收斂 回防10900點關卡

2019-05-08 14:32

日商收購 安馳啟動查證

2019-05-08 23:36

元大金、元大期 同獲上市櫃治理評鑑前茅

2019-05-08 14:29

貿易戰陰霾 台股跌深收斂挫低63點

2019-05-08 14:52

大盤動盪 投資人睡不著…期貨夜盤占比創高

2019-05-08 23:52

食品股漲幅居冠 這檔漲最多

2019-05-08 15:17

泰鼎Q1獲利創歷年同期新高 每股賺1.43元

2019-05-08 15:38

群光 Q1獲利 大增85%

2019-05-08 23:32

和大第1季獲利 年減三成

2019-05-08 17:21

六角亮燈 柏文攻新高

2019-05-08 14:29

瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21

泰鼎 上季EPS 1.43元

2019-05-08 23:37

首季獲利亮眼 環球晶股價逆勢上漲、合晶齊賀

2019-05-08 11:13

TPK營收 連三月成長

2019-05-08 23:32

阿文師：操作不躁進，季線設停損

2019-05-08 14:33

燿華4月營收月增7.9% 鉅橡月增3.3%

2019-05-08 16:22

達興1.48元 文曄0.67元

2019-05-08 23:35

環球晶獲利創新高 中美晶進補20億元

2019-05-08 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top