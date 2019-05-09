外資回頭連三買 零壹股價逆勢抗跌

2019-05-09 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



資訊服務商零壹（3029）今年4月營收7.34億元，年增達82.2%；累計前四個月營收28.3億元，年增48.32%；零壹獲外資挹注，今（9）日股價逆勢抗跌，帶量走揚，盤中最高一度漲至28.8元，收復5日線、10日線和月線。

零壹營運佳，吸引外資回頭作多，近三日買超637張，連三買，替其股價添支撐。

零壹為國內老牌軟體代理商，近年因應需求，跨足網路暨資安和雲端服務，為業績注入成長動能。

零壹也指出，因政府單位等終端客戶，在管理及網路資訊安全方面越來越重視，此類產品需求量大幅增加，帶旺4月營運。