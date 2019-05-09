外資回頭連三買 零壹股價逆勢抗跌

相關新聞
泰鼎 上季EPS 1.43元2019-05-08 23:37
遠傳資通訊業務 豐收2019-05-08 23:36
日商收購 安馳啟動查證2019-05-08 23:36
互盛報喜 大陸營運亮眼2019-05-08 23:36
達興1.48元 文曄0.67元2019-05-08 23:35
嘉澤4月營收 月增增逾10%2019-05-08 23:35
宏碁EPS 0.23元2019-05-08 23:35
工業電腦廠 傳捷報2019-05-08 23:32
TPK營收 連三月成長2019-05-08 23:32
奇鋐 4月營收成長三成2019-05-08 23:32
群光 Q1獲利 大增85%2019-05-08 23:32
研華認購東捷資訊20%股權2019-05-08 23:32
旺宏、華邦電 Q2逐步回暖2019-05-08 14:31
外資保守看 和碩挫逾6%2019-05-08 14:29
家電類股 領軍抗跌2019-05-08 14:29
4月營收攻頂 研華強漲2019-05-08 14:29
晶睿受惠轉單效應 逆勢抗跌2019-05-08 14:29
記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長2019-05-08 11:59
外資看淡 和碩股價半根跌停2019-05-08 11:34
瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動2019-05-08 11:21
瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高2019-05-08 10:07
股王大立光 今年以來股價緩步向上2019-05-08 09:56
中光電子公司 秀安防巡檢解決方案2019-05-08 09:35
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
新光金4月獲利大增92% 淨值創六年來新高2019-05-08 21:06
美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重2019-05-08 12:09
台新銀行好強 4月獲利大幅成長30.6%2019-05-08 19:44
外資看淡 和碩股價半根跌停2019-05-08 11:34
PCB股買盤挺 逆勢走強2019-05-08 23:40
無畏貿易戰、外資升價 這四檔利基股抗亂流2019-05-08 21:45
借券賣出創高 留意法人出脫股2019-05-08 14:29
四檔利基股 目標價調升2019-05-08 23:40
已20檔前4月營收年增逾50% 撐盤擂戰鼓2019-05-08 14:29
陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂2019-05-08 11:31
旺宏、華邦電 Q2逐步回暖2019-05-08 14:31
記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長2019-05-08 11:59
玉山金今法說 首季獲利再創歷年同期新高2019-05-08 16:30
開發金控4月獲利11.69億元 累計前4月獲利成長14％2019-05-08 21:18
前4月營收高成長股 盤面亮點2019-05-08 12:08
統一中控Q1獲利年增48% 統一漲2019-05-08 14:29
工業電腦廠 傳捷報2019-05-08 23:32
奇鋐出貨暢旺 4月營收創新高2019-05-08 18:34
奇鋐 4月營收成長三成2019-05-08 23:32
連乾文：留意Q1財報佳個股反彈力道2019-05-08 12:25
外資保守看 和碩挫逾6%2019-05-08 14:29
統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%2019-05-08 11:28
台股跌勢收斂 回防10900點關卡2019-05-08 14:32
日商收購 安馳啟動查證2019-05-08 23:36
元大金、元大期 同獲上市櫃治理評鑑前茅2019-05-08 14:29
貿易戰陰霾 台股跌深收斂挫低63點2019-05-08 14:52
大盤動盪 投資人睡不著…期貨夜盤占比創高2019-05-08 23:52
食品股漲幅居冠 這檔漲最多2019-05-08 15:17
泰鼎Q1獲利創歷年同期新高 每股賺1.43元2019-05-08 15:38
群光 Q1獲利 大增85%2019-05-08 23:32
和大第1季獲利 年減三成2019-05-08 17:21
六角亮燈 柏文攻新高2019-05-08 14:29
瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動2019-05-08 11:21
泰鼎 上季EPS 1.43元2019-05-08 23:37
首季獲利亮眼 環球晶股價逆勢上漲、合晶齊賀2019-05-08 11:13
TPK營收 連三月成長2019-05-08 23:32
阿文師：操作不躁進，季線設停損2019-05-08 14:33
燿華4月營收月增7.9% 鉅橡月增3.3%2019-05-08 16:22
達興1.48元 文曄0.67元2019-05-08 23:35
環球晶獲利創新高 中美晶進補20億元2019-05-08 10:50
留言