奇鋐出貨暢旺 4月營收創新高

2019-05-08 18:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



散熱廠奇鋐（3017）今（8）日公告上月業績，受惠品牌客戶拉貨強勁，今年4月營收衝上32.52億元，月增31.6%、年增38.7%，單月營收創歷史新高，業績表現不俗。

奇鋐為蘋果筆電散熱模組供應商之一，主要生產基地位於大陸深圳、東莞、上海、武漢及蘇州；其中武漢斥資50億元興建新廠擴產，預計今年正式啟用，而未來武漢廠加入生產行列後，目標三年後該廠區貢獻50億元營收。

此外，過往奇鋐營收主力在電腦機箱與系統組裝的散熱模組市場，因此毛利率較差，未來將積極轉向毛利率較高的行動通訊市場，加速開發專用型散熱產品，藉此提升獲利表現。

奇鋐今年前四月合併營收101.66億元，年增15%。奇鋐日前因股價波動劇烈，遭列警示股，今年首季每股盈餘為0.51元，季減10.5%，年增24.3%。法人認為，隨著未來5G市場即將起飛，未來市場對散熱的需求將有增無減，有助奇鋐後續營運表現。

此外，奇鋐的散熱產品也有間接打入中興供應鏈，但由於中美貿易戰再度開打，未來是否會影響業績，仍有待觀察。法人分析，5G商轉腳步趨近，即使未來中美貿易戰開打，仍難以阻擋新技術趨勢，但供應鏈能不能搶到更多訂單，則要憑藉自家本領。

至於筆電散熱模組部分，由於第3季起將是筆電產業旺季，預料奇鋐的筆電散熱模組出貨動能有望持續走升，整體而言，下半年業績有望優於上半年。