親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

TPK業績回溫 4月營收月增8%

2019-05-08 18:12經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

觸控大廠宸鴻TPK-KY（3673）今（8）日公告上月業績，今年4月營收94.16億元，月增8.3%、年增41.7%，單月營收連續三個月成長，營運表現開始回溫。

TPK累計今年前四月合併營收405.72億元，年增47.6%，業績表現不俗。TPK今年首季稅後純益2,400萬元，年減逾六成，每股純益0.06元。TPK表示，下半年新品上市後，才會回復成長動能，估計本季營收季減15至20%，目標營業淨利維持兩平，即使虧損也是短期，不會太大。

此外，TPK在上月公告與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書。依該意向書，TPK將透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）之私募增資，並與JDI另簽署LCD商業合作協議，藉此強攻市場商機。

TPK強調，目前仍與JDI股東針對交易模式以及投資等議題協商中，由於這是大金額的投資，目前沒有時間表，公司營運目標以及聚焦市場仍是以觸控產業為主，期盼今年能穩健成長。

法人表示，TPK第1季資本支出5.9億元，第2季起因新產品奈米銀產線建置，資本支出擴大至10億元，估計全年整體資本支出約40億元，而該公司已在奈米銀技術設置專利壁壘，有助於未來市場布局。

TPK營收
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

外資保守看 和碩挫逾6%

2019-05-08 14:29

家電類股 領軍抗跌

2019-05-08 14:29

4月營收攻頂 研華強漲

2019-05-08 14:29

晶睿受惠轉單效應 逆勢抗跌

2019-05-08 14:29

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

股王大立光 今年以來股價緩步向上

2019-05-08 09:56

中光電子公司 秀安防巡檢解決方案

2019-05-08 09:35

震旦行 每股賺1.29元

2019-05-07 23:30

順德首季EPS0.84元 走出谷底

2019-05-07 23:30

英業達4月營收 月減9%

2019-05-07 23:30

藍天首季EPS0.82元 一年新高

2019-05-07 23:30

達方0.7元 出貨看升

2019-05-07 23:30

臻鼎 營收最好的4月

2019-05-07 23:27

義隆電AI晶片 Q3上市

2019-05-07 23:26

燿華獲補償 將貢獻EPS 2元

2019-05-07 23:26

玉晶光增14% 攀今年高點

2019-05-07 23:26

聯詠Q2業績 估增7%

2019-05-07 23:26

IC設計族群 扮反攻先鋒

2019-05-07 23:26

川湖 Q1每股賺4.67元

2019-05-07 23:25

泰碩 營收連二月創高

2019-05-07 23:25

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

16檔4月營收 攻頂

2019-05-07 23:29

美股重挫、特斯拉大跌 台系供應鏈受衝擊

2019-05-08 08:24

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 23:32

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

燿華獲補償 將貢獻EPS 2元

2019-05-07 23:26

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

貿易戰陰霾 美債殖利率走跌

2019-05-08 09:34

16檔個股率先公布4月營收 創歷史新高

2019-05-07 22:22

玉晶光增14% 攀今年高點

2019-05-07 23:26

智邦營運飆升 後市俏

2019-05-07 23:31

借券賣出創高 留意法人出脫股

2019-05-08 14:29

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

季報欠佳股 短線宜避開

2019-05-07 23:32

義隆電AI晶片 Q3上市

2019-05-07 23:26

美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

2019-05-08 09:21

最牛一輪／欣興來電 元大89樂

2019-05-07 23:36

臻鼎 營收最好的4月

2019-05-07 23:27

台股站回月線 量能縮減

2019-05-07 23:28

4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30

大田Q1獲利 增2.8倍

2019-05-07 23:28

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

智崴、網龍 認購玩開了

2019-05-07 23:35

達方0.7元 出貨看升

2019-05-07 23:30

已20檔前4月營收年增逾50% 撐盤擂戰鼓

2019-05-08 14:29

長虹配息7元 殖利率8%

2019-05-07 23:28

葡萄王、遠東新 四檔俏

2019-05-07 23:36

旺宏、華邦電 Q2逐步回暖

2019-05-08 14:31

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

報稅季 緊盯大盤籌碼面

2019-05-07 23:32

IC設計族群 扮反攻先鋒

2019-05-07 23:26

連乾文：留意Q1財報佳個股反彈力道

2019-05-08 12:25

川湖 Q1每股賺4.67元

2019-05-07 23:25

精華 Q1每股賺7.68元

2019-05-07 23:28

泰碩 營收連二月創高

2019-05-07 23:25

順德首季EPS0.84元 走出谷底

2019-05-07 23:30

全民權證／統一強勢 聚焦長天期

2019-05-07 23:36

聯發科、瑞昱 挑逾100天

2019-05-07 23:36

泰鼎Q1獲利創歷年同期新高 每股賺1.43元

2019-05-08 15:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top