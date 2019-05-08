TPK業績回溫 4月營收月增8%

2019-05-08 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



觸控大廠宸鴻TPK-KY（3673）今（8）日公告上月業績，今年4月營收94.16億元，月增8.3%、年增41.7%，單月營收連續三個月成長，營運表現開始回溫。

TPK累計今年前四月合併營收405.72億元，年增47.6%，業績表現不俗。TPK今年首季稅後純益2,400萬元，年減逾六成，每股純益0.06元。TPK表示，下半年新品上市後，才會回復成長動能，估計本季營收季減15至20%，目標營業淨利維持兩平，即使虧損也是短期，不會太大。

此外，TPK在上月公告與Suwa Investment Holdings LLC簽訂意向書。依該意向書，TPK將透過Suwa參與Japan Display Inc.（JDI）之私募增資，並與JDI另簽署LCD商業合作協議，藉此強攻市場商機。

TPK強調，目前仍與JDI股東針對交易模式以及投資等議題協商中，由於這是大金額的投資，目前沒有時間表，公司營運目標以及聚焦市場仍是以觸控產業為主，期盼今年能穩健成長。

法人表示，TPK第1季資本支出5.9億元，第2季起因新產品奈米銀產線建置，資本支出擴大至10億元，估計全年整體資本支出約40億元，而該公司已在奈米銀技術設置專利壁壘，有助於未來市場布局。