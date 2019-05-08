親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

史上最短命網紅店 南京壽司店爆紅24小時即關門

Gogoro 3系列正式亮相 售價35,980元起

台達電4月合併營收234.25億元 創單月新高

2019-05-08 15:50經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

台達電（2308）公布4月營收234.25億元，創單月新高，月增16%，年增28%，主要受惠合併泰達電營收所致。累計今年前四月合併營收775.27億元，年成長12%。

營收台達電
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

外資保守看 和碩挫逾6%

2019-05-08 14:29

家電類股 領軍抗跌

2019-05-08 14:29

4月營收攻頂 研華強漲

2019-05-08 14:29

晶睿受惠轉單效應 逆勢抗跌

2019-05-08 14:29

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

股王大立光 今年以來股價緩步向上

2019-05-08 09:56

中光電子公司 秀安防巡檢解決方案

2019-05-08 09:35

震旦行 每股賺1.29元

2019-05-07 23:30

順德首季EPS0.84元 走出谷底

2019-05-07 23:30

英業達4月營收 月減9%

2019-05-07 23:30

藍天首季EPS0.82元 一年新高

2019-05-07 23:30

達方0.7元 出貨看升

2019-05-07 23:30

臻鼎 營收最好的4月

2019-05-07 23:27

義隆電AI晶片 Q3上市

2019-05-07 23:26

燿華獲補償 將貢獻EPS 2元

2019-05-07 23:26

玉晶光增14% 攀今年高點

2019-05-07 23:26

聯詠Q2業績 估增7%

2019-05-07 23:26

IC設計族群 扮反攻先鋒

2019-05-07 23:26

川湖 Q1每股賺4.67元

2019-05-07 23:25

泰碩 營收連二月創高

2019-05-07 23:25

首季財報 晶電每股虧1.03元

2019-05-07 14:54

隆達首季轉虧為盈 EPS 0.22元

2019-05-07 14:54

動力首季EPS 0.45元 本季看旺

2019-05-07 14:54

立積擺脫虧損 噴高

2019-05-07 14:54

宏達電 創掛牌新低價

2019-05-07 14:54

旺季加持 牧德走強

2019-05-07 14:54

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

16檔4月營收 攻頂

2019-05-07 23:29

美股重挫、特斯拉大跌 台系供應鏈受衝擊

2019-05-08 08:24

台股近萬一 顧立雄：世上沒有永恆

2019-05-07 16:56

瑞昱、貿聯-KY等16家 4月營收創歷史新高

2019-05-08 10:07

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 23:32

美中貿易戰引爆系統性風險增溫 這幾類股跌勢重

2019-05-08 12:09

台股反彈、八大官股小調節 買盤最愛金融股

2019-05-07 17:49

燿華獲補償 將貢獻EPS 2元

2019-05-07 23:26

貿易戰陰霾 美債殖利率走跌

2019-05-08 09:34

16檔個股率先公布4月營收 創歷史新高

2019-05-07 22:22

外資看淡 和碩股價半根跌停

2019-05-08 11:34

陸股翻紅 台股盤中跌幅收斂

2019-05-08 11:31

和碩首季EPS 0.51元 毛利率跌破上市來新低

2019-05-07 18:02

玉晶光增14% 攀今年高點

2019-05-07 23:26

智邦營運飆升 後市俏

2019-05-07 23:31

季報欠佳股 短線宜避開

2019-05-07 23:32

義隆電AI晶片 Q3上市

2019-05-07 23:26

美股重摔近500點 台股賣壓重恐弱勢整理

2019-05-08 09:21

營收三升股 盤面亮點

2019-05-07 19:21

臻鼎 營收最好的4月

2019-05-07 23:27

最牛一輪／欣興來電 元大89樂

2019-05-07 23:36

台股站回月線 量能縮減

2019-05-07 23:28

記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59

大田Q1獲利 增2.8倍

2019-05-07 23:28

達方0.7元 出貨看升

2019-05-07 23:30

4月營收搶先公佈 10檔雙率雙增股化身資金避風港

2019-05-08 09:30

鎧勝及景碩虧損影響 和碩首季獲利衰退

2019-05-07 19:27

報稅季 緊盯大盤籌碼面

2019-05-07 23:32

智崴、網龍 認購玩開了

2019-05-07 23:35

長虹配息7元 殖利率8%

2019-05-07 23:28

前4月營收高成長股 盤面亮點

2019-05-08 12:08

IC設計族群 扮反攻先鋒

2019-05-07 23:26

葡萄王、遠東新 四檔俏

2019-05-07 23:36

統一中控獲利俏 統一盤中股價漲逾6%

2019-05-08 11:28

川湖 Q1每股賺4.67元

2019-05-07 23:25

精華 Q1每股賺7.68元

2019-05-07 23:28

泰碩 營收連二月創高

2019-05-07 23:25

全民權證／統一強勢 聚焦長天期

2019-05-07 23:36

順德首季EPS0.84元 走出谷底

2019-05-07 23:30

去年營建股獲利王長虹建設配7元股利 殖利率破8%

2019-05-07 19:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top