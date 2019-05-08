記憶體漸步出今年谷底 旺宏華邦電4月營收均成長

2019-05-08 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



圖左為旺宏董事長吳敏求，右為華邦電董事長焦佑鈞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 記憶體產業去年下半年出現回落，延續至今年第一季，不過，多數國內記憶體大廠均看好產業可望最慢將在第二季落底，下半年開始回升，近日旺宏（2337）及華邦（2344）公布四月營收，分別較上月成長逾6%及4%，市場法人認為，產業第二季落底，甚至小幅優於首季的情況逐漸明確。

旺宏四月營收為20.85億元，較三月的19.64 億元成長6.2%，較去年同期減少 28.1%。累計旺宏今年前四個月合併營收則是來到81.14億元，較去年同期的 119.63 億元，減少32.2%。

華邦電四月合併營收為39.04 億元，較三月小幅增加4.54%，較去年同月則是減少13.03%。累計今年前四個月華邦電合併營收為147.91億元，較今年同期減少 11.14%。

旺宏第一季稅後純益為1.42億元，首季每股稅後純益為0.08元，較前一季1.57元和去年同期的1.04元都呈現明顯下滑。旺宏首季業績下滑，主要是因為中美貿易戰因素影響，導致客戶拉貨較為保守，毛利率降低是因為提列庫存跌價準備，但只要產品銷售出去，就能認列迴轉利益，庫存超過一半是唯讀記憶體（ROM）。

對於第二季情況，旺宏表示，第二季因為NOR FLASH 跌價止穩，加上下半年市況好轉，以及NAND Flash 也開始逐漸止跌的情況下，將對整體營有所幫助。

華邦電則是認為，上半年市場處於庫存消化的狀態，待庫存降到合理水位，市場需求就會重新回升。且目前的供應商都相對理性，不會再有過度囤積庫存的情況，因此，預期在今年上半年庫存去化告一段落之後，下半年產業回升的機會大。