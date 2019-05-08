瑞昱網通、藍芽及TV三箭齊發 下半年成長引擎啟動

2019-05-08 11:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計瑞昱（2379）網通、藍芽晶片及TV單晶片三箭齊發。新一波中國網通標案下半年開始釋出，瑞昱受惠於PON網通標案挹注，相關網通晶片拉貨動能啟動，加上無線藍芽耳機熱潮帶動藍芽晶片快速放量，藍芽晶片翻倍成長，及新機種帶動TV單晶片開始增溫，法人預估2019全年營收突破新高，呈雙位數年成長。

中國三大運營商5G計畫啟動，根據日前於上海舉行5G創新發展峰會，三大運營商龍頭今年涉及5G部分資本支出達342億元人民幣，於去年下半年啟動Hello 5G計畫，進行5G外場試驗，今年上半年主流設備廠商的5G基地站已可滿足商用要求，5G終端也滿足商用要求，業者預估新一波網通標案於下半年開始釋出。

瑞昱自去年下半年承接中國網通標案，至今年首季仍有舊標案持續出貨中，受惠中國PON網通標案挹注，去年營收創下歷史新高，下半年新一波網通標案釋出，業界預估瑞昱相關網通晶片可望出現雙位數成長。

從去年熱度不減無線藍芽耳機，在中國品牌大廠相繼推出之下，對藍芽晶片需求持續成長，業界預估有線耳機每年市場出貨量約30億套，去年無線藍芽耳機約4,000至5,000萬套，今年市場有機會翻倍成長，瑞昱第2季無線藍芽耳機晶片持續升溫，藍芽5.0晶片更獲得TV、機上盒及OTT等遙控器採用，今年藍芽晶片業績貢獻度倍增。

由於電視螢幕持續朝向大尺吋發展，加上畫質解析度往4K8K邁進，瑞昱客戶上半年持續推出新機種，帶動瑞昱TV單晶片於本季持續放量。