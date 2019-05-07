北美拉貨動能強 研華4月營收創歷史單月新高

2019-05-07 22:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



受惠於北美市場需求強勁，工業電腦龍頭研華（2395）今（7）日公布4月份合併營收為46.58億元，年增23.1%，月增2.3%，單月營收一口氣改寫單月新高。

累計研華今年前四月份合併營收為169.58億元，較去年同期之151.36億元，增加12%，續創歷史新高。

研華表示，4月營收若以區域來看，以北美與新興市場成長最為強勁，歐洲地區則穩定成長；以事業群而言，嵌入式運算核心事業群 （Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業全 (Network and Communication Group, NCG)表現較為突出。

若以累計至四月營收來看，以北美與新興市場地區成長最為突出，北亞與歐洲市場則持續穩定成長；事業群表現，仍以嵌入式運算核心事業群 （Embedded-IoT Group, EIoT）與網路暨通訊事業全 (Network and Communication Group, NCG)表現較為突出。

研華上周公布首季財報，合併營收123.01億元，季減0.5%、年增 8.3%，創同期高，淨利歸屬於母公司業主為16.17億元，年增18%，季增22.9%，為單季歷史第三高，單季EPS 為 2.31元，營運淡季不淡，獲利表現搶眼。

研華本業獲利亮眼，業外也有匯兌收益進駐下，上一季獲利優於預期，研華首季毛利率持穩在38.41%，優於去年同期的38.2%，略低於去年第四季的38.6%。營益率回升到15.11%，優於去年同期14.47%，但略低於去年第4季的16%。本業營業利益為18.5億元，年增13%，本業獲利持續上揚。

研華日前在法說會上指出，上半年來看，來自歐美市場的成長動能強勁，加上零組件價格回落，有利於毛利率表現，毛利率估將持穩。