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影／黑寶的故事…要是及時服藥 可以不染愛滋的

燿華上海子公司遷廠 補償逾33億元

2019-05-07 15:53經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

PCB廠商燿華（2367）今（7）日公告上海子公司展華遷廠補償金事宜，合計補償逾33億元。

燿華提到，下午發佈重大訊息，代子公司上海展華公告，取得國有土地非居住房屋補償協議，補償總金額人民幣7.4268億元，約折台幣33.94億元。

燿華上海
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