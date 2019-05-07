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宏達電4月營收低迷 股價臉綠

2019-05-07 13:07經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

宏達電（2498）4月合併營收5.93億元，創掛牌以來新低，也讓宏達電今（7）日盤中跌破40元關卡，所幸，午盤跌勢略由收斂，重挫幅度減緩至4%以內，日K浮現一根紅棒，力守季線。

宏達電4月合併營收5.93億元，月減54.8%、年減71.8%，累計前四個月自結合併營收為35.4億元，年減67.5%。

宏達電3月營收在VR新品挹注下，單月營收來到13.1億元，較2月營收倍增，也帶動股價站穩40元關卡，然而，4月營收卻大幅度下滑，市場認為，可能是因為3月VR新品出貨力道並未延續。

宏達電積極深耕VR生態領域，3月底在深圳舉辦的VIVE生態大會，推出VR一體機設備Vive Focus Plus，單機售價2.5萬元，成為今年上半年另外一款重點VR新品，同時，宏達電也積極布局VR內容，首部劇院級VR電影長片「7 MIRACLES」英文版已於全球發行。

宏達電日前也與高通Technologies合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，可讓HTC Vive為智慧型手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，推動整個XR生態系統加速發展。

宏達電今年上半年亮點仍以VR為主，市場預料，宏達電下半年可望推出5G相關新品，加上區塊鏈手機也可望推出第二代，有望正面挹注下半年營收成長動能。

宏達電營收
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