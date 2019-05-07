藍天Q1每股賺0.82元 本季NB出貨量拚雙位數成長

2019-05-07 12:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



藍天電腦（2362）公告2019年第1季財報，合併營收56.4億元，較去年同期增加13%，本期稅後淨利5.02億元，每股純益（EPS）0.82元，比去年第4季的0.05元大幅成長，但低於去年同期的1.52元。

藍天表示，上一季淡季經營績效持平，但受益於人民幣回升因素，整體每股淨值回升3.07元，來到70.84元。

藍天表示，筆電產品第一季出貨29.96萬台，年減18%，季增10%，營業額33.6億元，年減9%，季增15%。因上一季是傳統淡季大幅減低CPU缺貨影響度，以及受惠銷售產品組合優化，電競機種及新產品比重增加，ASP年增達6%，但在客戶拉貨動能不足下，毛利率雖較去年同期回升2%，整體NB營運表現仍未達預期。

針對第2季展望，依照DIGITIMES RESEARCH 分析儘管INTEL CPU 仍有缺口，預期第2季全球NB出貨可望較前季增長15%，並出現小幅度年成長。

藍天預期，今年NanoEdge窄邊框營幕機種全面出貨，以及搭載INTEL第9代處理器的全系列機種陸續推出，讓筆電提供最具吸引力的電競和內容創建效能，以及提升螢幕視覺效果。

預估在全新系列產品與新平台產品的強勁帶動下，產品平均單價將可望進一步提升，在旺季需求以及新機種即將推出的雙優勢下，藍天筆電第2季量增可望上看2位數增長。