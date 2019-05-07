立積最壞情況已過 盤中股價先行表態漲逾7%

2019-05-07 12:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



射頻元件立積（4968）走出營運低潮期，佈局Wi-Fi市場新品逐漸發酵，第2季營運回升，802.11ac FEM已獲客戶導入設計，下半年訂單的放量，擺脫首季虧損陰霾，下半年營運優於上半年。營運好轉激勵股價大漲，今（7）日盤中一度來到59.5元，漲幅7.6%。

立積首季營運繳出每股淨損0.18元不佳成績，董事長馬代駿表示，第1季出現虧損是從去年美中貿易戰導致中興事件、中國標案遞延及中國客戶斐訊訂單消失一連串事件所衍生最終結果，立積最壞情況已過，先前佈局Wi-Fi市場在第2季開始發酵，營運逐步翻揚，下半年爆發力會更強。

其中Wi-Fi射頻前端模組（FEM）除了成功打入博通（Broadcom）及寬騰達（Quantenna）的11ax及11ac平台之外，目前更與高通、英特爾進行合作中，期望在本季能有好消息。上季在歐洲市場有好斬獲，因寬騰達平台而切入西班牙電信Telefomica的無線延伸器。

法人指出，隨著中美貿易戰對公司的影響降低、市場需求回溫及新產品的推出，第2季營收將有明顯轉折， 802.11ac FEM已獲客戶導入設計，下半年訂單放量，包括：烽火、中興、上海貝爾及歐洲、東南亞運營商等，營收成長力道更為強勁，2019全年營收目標持平、毛利率趨勢向上。