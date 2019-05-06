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「大陸憑什麼綁架我？」郭台銘：現在身上什麼顏色都有

台虹4月營收月增28.5% 台郡月增逾一成

2019-05-06 18:09經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

軟性銅箔基板廠商台虹（8039）今（6）日公布2019年4月份合併營業收入為新台幣6.82億元，較上個月增加28.49%，較去年同期減少2.03%。

台虹統計，其中，電子材料事業營收為6.50億元，較上個月增加31.01%，較去年同期增加15.9%。

台郡也公布4月營收16.14億元，相較3月營收14.65億元，月成長10.2%，年成長6.1%。累計今年前四月營收約為59.55億元，年減少14.7%。

營收台虹
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