宏達電4月營收5.92億、月減54.85% 上市掛牌來新低

2019-05-06 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



宏達電單月營收再呈現衰退，創下上市掛牌以來的新低。 路透 分享 facebook 宏達電(2498)今(6)日公布4月合併營收5.92億元，月減54.85%，年減71.77%，市場推測在缺乏新機的挹注下，單月營收再呈現衰退，創下上市掛牌以來的新低；累計今年前4月合併營收35.4億元，年減67.52%。

宏達電近年來積極布局虛擬實境(VR)市場，3月26日在深圳舉辦VIVE生態大會推出全球首款全六自由度多模式VR一體機設備Vive Focus Plus；可與多種外部設備連接，讓使用者可以使用的內容由之前的數百款擴展至幾乎無限。Vive Focus Plus可在全球25個市場的Vive官網購買，建議售價美金799元（台幣 25,900元）。

宏達電也宣布首部劇院級VR電影長片《7 MIRACLES》英文版在全球發行，可透過HTC的全球應用商店和訂閱服務平台Viveport購買，定價為美金19.99元；Android用戶則可透過Google Play商店取得手機版本的影片，定價為美金9.99元；也將推出相容於iOS 系統與VIVE WaveTM 平台的版本，PC VR用戶日後可透過更新取得最新的3D空間互動場景。

另外，宏達電也成為法國羅浮宮於今年10月推出達文西逝世500週年紀念特展的官方虛擬實境體驗合作夥伴。此展覽花了10年的時間籌備，展覽期間為2019年10月24日至2020年2月24日，6月18日起，於羅浮宮官網www.ticketlouvre.fr完成預約。

宏達電表示，與Qualcomm Technologies合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，進行VIVE WAVE平台的預載和優化。有助於採用指定Qualcomm Snapdragon行動平台的OEM廠商，快速實現Vive Wave平台支援設備的商業化，也將讓HTC Vive可以為智慧型手機OEM廠商打造出整套XR解決方案，推動整個XR生態系統加速發展。

宏達電宣布加入全新創立之區塊鏈創投基金『PROOF OF CAPITAL』，且為最重要的投資夥伴。Proof of Capital是專注於區塊鏈、資金規模5000萬美元的創投基金，目標是建立一個屬於每個人的網際網路生態系統，並引領全球採用區塊鏈技術。