牧德4月營收2.54億元 連35個月成長

2019-05-06 15:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



國內光學檢測設備龍頭牧德科技（3563）今（6）日公告4月營收約2.54億元，年增長20.6%，月成長0.8%，牧德從2016年6月起，營收已連續35個月YoY成長。

牧德提到，第2季起PCB產業逐漸進入旺季，5G相關產業市場愈來愈明顯，今年牧德除了半導體COF的佈局之外，主要發展的PCB產業仍然同步進行，鞏固既有的台灣和大陸市場，也積極開拓大中華以外地區，韓國子公司設立登記完成，已開始營運，65億潛在市場動能逐步發酵，牧德對於今年展望依然審慎樂觀。