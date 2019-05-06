牧德4月營收2.54億元 連35個月成長

相關新聞
美中貿易協商生變？ 台積電跳空大跌拖累台股60餘點2019-05-06 11:21
不受貿易戰影響 信邦股價逆勢創新高2019-05-06 11:55
傳奇終結連十季虧 逆勢揚2019-05-06 14:33
綠能、醫療、車用訂單旺 信邦盤中飆新高2019-05-06 14:33
大立光逆揚 再戰5字頭有影2019-05-06 14:33
華邦電 首季獲利季減50%2019-05-06 14:32
南亞科 4月營收重回40億2019-05-06 14:32
辛耘第1季獲利創歷年同期新高 每股賺1.18元2019-05-06 12:30
南亞科4月營收回溫 月成長10.54%2019-05-06 11:56
中美貿易戰稅率擬提高 技嘉：沒有影響2019-05-06 11:54
九暘第1季每股賺0.39元 創34季高2019-05-06 10:32
中美貿易戰重開 微星持續擴大在台生產2019-05-06 10:20
伺服器需求回溫 信驊股價逆勢抗跌2019-05-06 09:47
東捷秀抗跌力道 盤中股價翻紅2019-05-06 09:37
聯茂+1.8% 強攻5G應用2019-05-05 22:41
研華全球布局 效益顯現2019-05-05 22:41
晶睿 上月營收創新高2019-05-05 22:41
華為攻NB告捷 台系鏈樂2019-05-05 22:40
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
美調高陸貨關稅 台股跳水早盤跌逾180點2019-05-06 09:17
蘋概三王 外資喊買2019-05-05 23:45
川普再度放出黑天鵝 法人：台股止跌看3個關鍵2019-05-06 12:11
官股狂接籌碼 法人：四因素壽險股可望反彈2019-05-05 19:55
美股貿易談判生變 美股電子盤重挫2019-05-06 08:43
Q2看旺股 資金押寶優選2019-05-05 22:54
外資：壽險金控股息 明年有改善空間2019-05-05 17:42
大立光營收暴衝 本月更旺2019-05-05 23:46
美中最後一輪貿易談判登場前 川普加大施壓力道2019-05-06 10:47
美提高懲罰性關稅 台期貨盤下挫 台股恐遇賣壓2019-05-06 09:00
台股賣壓出籠 Q2預期震盪整理格局2019-05-05 23:49
華為攻NB告捷 台系鏈樂2019-05-05 22:40
中鋼 下季盤價 有壓2019-05-05 22:45
壽險金控 大摩正向看待2019-05-05 22:47
宏達電4月營收5.92億、月減54.85% 上市掛牌來新低2019-05-06 15:30
體質穩健股 躍居主流2019-05-05 22:47
台股殖利率稱冠亞洲 外資今年買超1,672億2019-05-05 23:55
全民權證／台郡、穩懋 四檔有潛利2019-05-05 22:50
美股電子盤跌幅近2% 分析師：台股震盪留意外資概念股2019-05-06 08:43
美中貿易協商生變？ 台積電跳空大跌拖累台股60餘點2019-05-06 11:21
楊應超：中國「拖」字訣讓川普不耐煩 股市風險不應輕忽2019-05-06 14:18
台塑四寶4月營收兩好兩壞 合計營收比去年同期縮水一成2019-05-06 14:10
川普發威！上證跌破3000關卡 陸股ETF湧入避險買盤2019-05-06 10:47
台股重挫逾180點 大立光逆勢上漲2019-05-06 09:32
美中貿易戰衝擊 台股大跌199.18點收10,8972019-05-06 13:48
中美貿易戰重開 微星持續擴大在台生產2019-05-06 10:20
台股盤中委買大於委賣 法人：掛低假象啦2019-05-06 10:52
美中貿易再生波瀾台股急跌 法人：靜觀中國回應2019-05-06 11:13
興櫃七悍將 漲勢凌厲2019-05-05 22:30
多空交雜 法人：台股恐高檔整理2019-05-06 09:11
美中貿易再掀波瀾 台股盤中大跌逾2百點2019-05-06 12:31
台股開盤跌90.94點2019-05-06 09:24
研華全球布局 效益顯現2019-05-05 22:41
欣興 挑價內外20%2019-05-05 22:50
晶睿 上月營收創新高2019-05-05 22:41
全民權證／聯發科、奇鋐 認購燒2019-05-05 22:49
Q2看旺股／味全、裕民 買盤力挺2019-05-05 22:54
Q2看旺股／泰山、統一 出貨強勁2019-05-05 22:54
聯茂+1.8% 強攻5G應用2019-05-05 22:41
全民權證／聯詠、瑞昱 盯價外15%2019-05-05 22:50
留言