立積首季虧損0.18元 第2季營運動能重啟

2019-05-03 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



受中美貿易戰影響，射頻元件立積（4968）首季財報出現虧損，每股淨損0.18元，為該公司繼2017年首季之後，營運再次出現虧損。董事長馬代駿表示，第1季為全年營運谷底，已感受到客戶端拉貨動能，第2季至下半年毛利率持續增加，下半年營運爆發力強，期待今年營收能較同期成長。

立積第1季合併營收4.25億元，季減29.9%、年減35.8%；稅後淨損1104萬元，季減127.5%、年減130.6%；每股淨損0.18元。而毛利率走勢在去年第1季創下31%最低後，逐漸止跌回升，第1季持續上揚至37.9%。董事長馬代駿指出，第1季營運出現虧損是延續去年受到貿易戰影響，中國客戶斐訊訂單消失是因素之一，及中國標案遞延等等一路影響到今年第1季。

展望第2季，他表示，美中貿易談判逐漸明朗，而先前佈局WiFi市場在第2季開始發酵，因此，今年第1季會是全年最低點，在經過產品組合調整及成本降低，下半年毛利率會持續成長，第2季開始營運逐步翻揚，下半年爆發力會更強。

其中WiFi射頻前端模組（FEM）除了成功打入博通（Broadcom）及寬騰達（Quantenna）的11ax及11ac平台之外，目前更與高通、英特爾進行合作中，期望在本季能有好消息。上季在歐洲市場有好斬獲，因寬騰達平台而切入西班牙電信Telefomica的無線延伸器。