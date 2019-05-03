親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

5年漲幅近3成！這條路開通後 竟讓潮州人買不起潮州房

立積首季虧損0.18元 第2季營運動能重啟

2019-05-03 18:14經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

受中美貿易戰影響，射頻元件立積（4968）首季財報出現虧損，每股淨損0.18元，為該公司繼2017年首季之後，營運再次出現虧損。董事長馬代駿表示，第1季為全年營運谷底，已感受到客戶端拉貨動能，第2季至下半年毛利率持續增加，下半年營運爆發力強，期待今年營收能較同期成長。

立積第1季合併營收4.25億元，季減29.9%、年減35.8%；稅後淨損1104萬元，季減127.5%、年減130.6%；每股淨損0.18元。而毛利率走勢在去年第1季創下31%最低後，逐漸止跌回升，第1季持續上揚至37.9%。董事長馬代駿指出，第1季營運出現虧損是延續去年受到貿易戰影響，中國客戶斐訊訂單消失是因素之一，及中國標案遞延等等一路影響到今年第1季。

展望第2季，他表示，美中貿易談判逐漸明朗，而先前佈局WiFi市場在第2季開始發酵，因此，今年第1季會是全年最低點，在經過產品組合調整及成本降低，下半年毛利率會持續成長，第2季開始營運逐步翻揚，下半年爆發力會更強。

其中WiFi射頻前端模組（FEM）除了成功打入博通（Broadcom）及寬騰達（Quantenna）的11ax及11ac平台之外，目前更與高通、英特爾進行合作中，期望在本季能有好消息。上季在歐洲市場有好斬獲，因寬騰達平台而切入西班牙電信Telefomica的無線延伸器。

毛利率貿易戰

相關新聞

5G商轉漸成型 耕興有甜頭

2019-05-03 14:37

友達價值轉型 彭双浪：盼1~2年快速成長

2019-05-03 14:37

三星摺疊機傳災情 友達沒在怕

2019-05-03 14:37

安集Q1純益0.61元 歷年新高

2019-05-03 14:34

禾伸堂Q1純益1.73元 年減4成

2019-05-03 14:34

精誠季報亮 帶量試踩70元關

2019-05-03 14:32

Q1優於預期 緯穎下半年添勁

2019-05-03 14:32

Fitbit出貨飆 英業達樂

2019-05-03 00:01

卓越兩岸搶市 研擬異業結盟

2019-05-03 00:01

上季每股純益／大聯大0.78元 營運回溫

2019-05-03 00:01

宏達電VR裝置 英空軍採用

2019-05-03 00:01

華碩 今年EPS拚19.5元

2019-05-03 00:01

燦坤 衝刺母親節檔期

2019-05-03 00:01

上季每股純益／錸寶0.43元 攻OLED照明

2019-05-03 00:01

華碩旗下小金雞…研揚 獲利季增二倍

2019-05-03 00:01

精誠1.56元 創同期新高

2019-05-03 00:01

聯茂強攻5G 營運點火

2019-05-03 00:01

合勤控轉型 終結連五虧

2019-05-03 00:01

安集0.61元 售電收益穩

2019-05-03 00:01

台灣大目標價 外資喊120元

2019-05-03 00:01

緯穎 配息16元

2019-05-03 00:01

日月光投控 5G業務2020起飛

2019-05-02 14:50

iPhone稍見回彈 法人：供應鏈信心增溫

2019-05-02 14:39

大聯大首季EPS 0.78元 Q2成長至少一成

2019-05-02 14:39

拚復出 力晶12吋廠完成讓與力積電

2019-05-02 14:33

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

八大公股吃貨 台股520行情造勢

2019-05-03 00:58

富邦金董事會決議 擬配發普通股每股2元現金股利

2019-05-03 10:02

5G網通設備 多方指標

2019-05-03 00:58

螺絲廠逆風 中鋼力挺

2019-05-03 00:01

川郭會後郭台銘見威州州長 鴻海股價挑戰重回5日線

2019-05-03 10:04

Fitbit出貨飆 英業達樂

2019-05-03 00:01

法人：台股五多三空

2019-05-03 00:58

「萬一」大關攻防 「二高二低」中型股吸睛

2019-05-03 00:58

美股下跌逾百點 台股恐在萬一關卡震盪

2019-05-03 08:50

上季每股純益／大聯大0.78元 營運回溫

2019-05-03 00:01

權值股展拉升力道 台股漲91點收11,096

2019-05-03 13:42

合勤控轉型 終結連五虧

2019-05-03 00:01

郭台銘宣布參加初選後 解質鴻海股票逾27萬張

2019-05-03 18:07

重量級法說 後市風向球

2019-05-03 00:58

嘉聯益要辦私募 不超過12萬張

2019-05-02 21:01

華碩 今年EPS拚19.5元

2019-05-03 00:01

聯茂強攻5G 營運點火

2019-05-03 00:01

新鉅科0.64元 五年最佳

2019-05-03 00:04

宏達電VR裝置 英空軍採用

2019-05-03 00:01

緯穎 配息16元

2019-05-03 00:01

嘉聯益首季每股賺0.09元 擬辦私募

2019-05-03 04:30

台股5月拚後勁 法人：留意6族群

2019-05-03 14:32

上季每股純益／中鴻0.05元 中宇0.16元

2019-05-03 00:01

譜瑞 Q1每股賺7.42元

2019-05-03 00:04

創業家 獲利大增八倍

2019-05-03 00:04

許作名接董座「永大專業經理人模式 創雙贏」

2019-05-03 14:29

精誠1.56元 創同期新高

2019-05-03 00:01

橘子2.07元 手遊人氣旺

2019-05-03 00:04

華碩旗下小金雞…研揚 獲利季增二倍

2019-05-03 00:01

遭質疑染紅 智崴：盈力公司董事均為台灣人

2019-05-03 08:53

上季每股純益／台橡0.34元 全年看旺

2019-05-03 00:01

生華科 抗癌新藥有進展

2019-05-03 00:04

嘉聯益公告 Q1每股賺0.09元

2019-05-02 21:08

台灣大目標價 外資喊120元

2019-05-03 00:01

中華電小金雞中籤率僅0.4% 勤崴以138元掛牌

2019-05-03 12:43

郭明錤：新iPhone訂單 臻鼎、台郡主要贏家

2019-05-03 11:36

TPK法說會「Q2五窮六絕 Q3反轉」

2019-05-03 14:24

三星摺疊機傳災情 友達沒在怕

2019-05-03 14:37

中鋼構提升品質 競爭力up

2019-05-03 00:01

上洋登興櫃 家電股新秀

2019-05-03 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top