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最新民調：綠白無人能敵韓國瑜 賴清德勝郭台銘

TPK首季每股純益0.06元

2019-05-03 16:57經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

TPK宸鴻科技 (3673) 公告第1季稅後純益2,400萬元，每股純益0.06元。

TPK表示，第1季合併營收311.6 億元，年增49.4%，季減26.9%，主要係因季節性因素及工作天數較少。首季營收規模雖然下滑，但仍維持小幅獲利，主要受惠於平板電腦產品需求強勁對產品組合及綜合獲利造成有利變化。首季營業毛利12.1 億元，毛利率3.9%，較去年第4季 3.7%略增。

營收平板電腦

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