信邦4月營收15.88億元 單月歷史新高

2019-05-03 14:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



電子零組件廠商信邦今（3）日公布自結4月合併營收為15.88億元，較3月15.21億元成長4.43%，比去年同期12.85億元成長23.61 %；累計2019前四個月合併營收為56.43億元，較去年同期成長17.04%。

信邦指出，4月合併營收15.88億元，超越3月之營運表現，再創公司成立以來單月營收歷史高點；累計前四個月合併營收為56.43億元，亦為歷年同期之高點。

2019年4月合併營收之成長，係綠能及節能、汽車、醫療及健康照護等產業之銷售，分別較3月成長17.81%、9.23%及7.49%。

累計2019前四個月相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長23.62%、汽車產業減少3.84%、綠能及節能產業成長48.57%、工業應用產業成長15.88%、通訊及電子周邊產業成長0.47%。

隨著各產業需求逐漸增溫，後續月份營運仍有成長空間。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收77.37%；連接器及零組件銷售佔22.63%。

在產業別的銷售分佈，工業應用產業佔30.67%；綠能及節能產業佔26.96%；通訊及電子周邊產業佔合併營收24.86%；醫療及健康照護產業佔9.21%；汽車產業佔8.30%。