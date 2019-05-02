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受不了假韓粉四處攻擊 韓國瑜怒嗆「癟三、窩囊」

嘉聯益公告 Q1每股賺0.09元

2019-05-02 21:08經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

嘉聯益（6153）今（2）日公告董事會通過108年第1季合併財務報表，今年首季每股稅純益約0.09元，較去年同期0.1元下滑。

嘉聯益公告顯示，今年首季營收36.2億元，較去年同期29.62億元成長，營業淨利5442.6萬元，相較去年同期6318.6萬元下滑，至於首季淨利 3609.1萬元，較去年同期3394.9萬元成長。

嘉聯益營收
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