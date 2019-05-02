嘉聯益要辦私募 不超過12萬張

2019-05-02 21:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



嘉聯益（6153）今（2）日公告董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券，預計不超過12萬張，並擬在股東會討論。嘉聯益公告提到尚未洽定特定應募人。

嘉聯益公告，選擇策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應未來營運發展之需，擬藉由策略性投資人直接或間接之助益，強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。前述洽特定人之相關事宜，擬提請股東會授權董事會全權處理之。