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全民公敵真實版！6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

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世界先進第2季營運低於預期 股價跳空摜破季線

2019-05-02 11:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

由於第二季庫存去化較預期緩慢，晶圓代工世界先進（5347）本季展望保守，營收季減約1.5%至7.3%，營收低於法人圈預期，今日開盤隨即跳空大跌，摜破季線支撐，盤中最低來到66.2元，跌幅3.35%。

世界先進第一季營運符合法人圈預期，營收69.07億元達成財測區間目標值；稅後淨利13.88億元，季減28%，每股稅後淨利0.84元。不過，第二季受到終端應用不佳，庫存去化速度較預期緩慢，產能利用率下降，預期季營收64億至68億元，季減1.5%至7.3%，毛利率在34.5%至36.5%之間，均低於法人圈預估範圍。

法人指出，本季庫存去化緩慢，在各產品線部分，僅5G基地台相關功率元件需求較預期強勁，但仍彌補不了其他產品線衰退，其中TDDI逐漸採用12吋 80奈米製程，導致小尺吋顯示器驅動晶片需求衰退顯著。而電源管理IC受惠於5G基地台相關功率元件需求強勁，加上國際IDM 廠外包趨勢持續，預期第二季電源管理IC比重將提升。

不過，法人持續看好世界先進擴廠長期效應，今年資本支出約117億元，除台灣三座廠資本支出共39億元，去年購入格芯新加坡廠約2.36億美元，可望在2020年效應浮現，短期雖受庫存及類比IC客戶需求疲弱影響產能利用率，唯持續加強研發力道，2020年營運有機會率先回溫。

營收
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