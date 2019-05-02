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大聯大估第2季營收季成長逾一成 股價寫半年新高

2019-05-02 11:45經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體通路龍頭大聯大（3702）公布第一季業績，其中，首季每股稅後純益0.78元，較上季下滑約14.2%，不過，該公司預估，第二季在3C及汽車電子等領域出貨提升下，預估第二季營收較第一季可望成長一成起跳，預估可望季成長11.77%至18.92%。

大聯大今年首季獲利雖較上季及去年同期衰退，但仍大致符合市場預期，該公司今日公布第二季目標，估計第二季營收可望較第一季成長11.77%至18.92%，不僅季成長幅度自一成起跳，且高標的季成長幅度直逼二成水準，因此，今日該股股價走強，盤中股價高點來到41.5元，股價寫下波段新高，也是去年10月以來股價新高。

大聯大公告第一季業績，該公司表示，第一季營業收入雖受傳統淡季及整體供應鏈庫存調整影響下為1118.32億元，較去年同期減少逾9%，不過，在產品出貨組合優化、持續控管營業費用下，第一季營業淨利達20.28億元，首季稅後純益達財測高標為13.04億元，較上季減少達18.44%%，單季每股稅後純益為0.78元。

對於後市展望，大聯大表示，首季除核心產品3C、汽車電子等領域穩健成長之外，在高階新應用產品如物聯網(IoT)、人工智慧(AI)、雲端儲存、高速運算等佈局有成，不僅讓首季營運表現符合預期，同時也將推升第二季業績成長。

大聯大預估，第二季營收若以新台幣30.8元兌1美元匯率為假設基礎，預估第二季營業收入將在1250億至1330億元之間，明顯優於第一季的1118.32億元，預估第二季毛利率將介於4.2%至4.4%，預估營業利益率則在1.75%至1.95%之間。

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