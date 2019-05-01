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志聖公告首季自結合併損益 每股盈餘0.58元

2019-05-01 13:07經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

志聖工業（2467）公布2019年第1季自結合併損益，其中歸屬於公司業主稅後淨利為0.87億元，較去年同期減少3.6%，每股盈餘0.58元。

志聖2019年第1季自結合併營業收入為11.2億元，較去年同期累計營業收入減少14.27 %。

志聖
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