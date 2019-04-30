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超大方！台灣大每股配5.6元現金股利 盈餘分配率113%

2019-04-30 16:56經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

電信每股獲利王台灣大哥大股利超大方，去年每股稅後純益5.01元，台灣大董事會今（30）日通過發出現金股利154億元，盈餘分配率達113%，每股配發5.6元現金股利，這也是台灣大連續六年發出每股5.6元現金股利。

台灣大今天舉行線上法說，由新任總經理林之晨及財務長俞若奚主持。

台灣大哥大第1季電信收入較去年減少11%，自由現金流量仍有55億元

策略彈性經營部分，字有通路申裝比成長7百分點，用戶取得成本占平均帳單金額（ARPU）減少2百分點，而電信門號搭配家電、3C、momo購物金折價券占比成長5個百分點，物聯網裝置數成長26%，資通訊雲端網暨網路跟專線接取收入成長5%。

台灣大表示，電信業務衰退主要來自499之亂、國內漫遊及語音分鐘數降低，有線電視則為成長，包含來自固網寬頻業務、數位電視以及折舊減少，momo業務成長卓越，成長動能來自電子商務、3C產品銷售，交易次數以及平均訂單金額，

林之晨表示，momo表現超乎預期，營收117.4億元年增15%，平均訂單金額2,163元，較去年成長5%，交易筆數達464萬筆，年增14%。

法人也關注momo未來海外市場的規劃，林之晨表示，momo海外市場布局已經搶進泰國市場，包含電視購物跟線上購物都已經打進去，未來將持續拓展業務到其他市場，可望帶動線上服務及非電信營收成長，此外，台灣大的ott服務也可望搶進其他海外市場。

林之晨也跟法人溝通未來台灣大的「超 5G 策略」，「Gift」是善用集團的大數據及用戶基礎、全通路經營、深厚的創新實力，全力運用這些多元天賦進行數位轉型；「Group」，將整合集團的凱擘、momo、AppWorks等企業聯手出擊，發揮集團最大的經營綜效；「Grit」則是以10到15年的長線思維，發展超5G生態系；「Green」堅持愛台灣、愛人類、愛地球，作為國際級企業永續發展的宗旨；第五G「GSEA」（Greater South East Asia）以台灣5G生態為基礎，建構台灣大成為「大東南亞級」國際企業目標邁進。

台灣大哥大momo
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