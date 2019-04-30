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中光電Q1每股賺0.22元 中長期加強三大新產業投資

2019-04-30 14:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

中光電節能產品事業群總經理林惠姿。聯合報系資料照
中光電節能產品事業群總經理林惠姿。聯合報系資料照
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中光電（5371）今（30）日召開線上法說會，公佈第1季財務報表，合併營收112.74億元，年減8.9%，季減21.8%，主因淡季明顯，需求疲弱，及工作天數減少影響，歸屬母公司股東純益0.94億元，年減51%，每股純益（EPS）0.22元；董事長張威儀表示，不受短期獲利變化影響，將持續加強雲端服務／智能機器人／混合實境新產業投資，目標成為新產業的世界級領導廠商。

中光電第1季合併毛利率16.3%，年增0.3個百分點，但受產品組合差異影響，季減3.6個百分點；合併營業淨利0.59億元，年減63%。合併稅後淨利1.01億元，歸屬母公司股東純益0.94億元，分別年減50%及51%。

中光電節能產品事業群第1季受傳統淡季與工作天數減少影響，出貨量約1,001萬片／台，季減14.5%，營收約54.32億元，季減14%。相較於去年同期則因ODM NB機種出貨增加，使季平均出貨單價較去年第1季成長5%，雖然出貨量年減11.4%，但營收僅較去年同期減少7%。

節能產品事業群總經理林惠姿表示，受惠於更多來自EMS客戶之高階及大尺寸TV LCM生意，整體節能產品第2季出貨量在傳統淡季衝擊下可望僅微幅下滑。

展望今年，林惠姿說明，為因應超薄、窄邊框、高解析度及節能顯示器的市場趨勢，節能產品事業群將持續深化各種光學零組件核心技術、顯示技術、系統整合技術，來增強公司的整體產品競爭力。

同時，智能製造自動化設備與人才投入，將可持續提升整體製造能力。節能產品事業群將以優質技術與製造效率，搶攻車載、工控、醫療、電競、智能家居等市場，並鞏固在PID商顯應用背光模組與LCD模組之領先地位，追求較高的利潤和價值，穩健成長。

由於傳統燈泡投影機需求下滑，尤其低階燈泡投影機的需求更較往年疲弱，中光電影像產品第1季出貨量約20.5萬多台，年減36%；SSI固態光源及高階機種出貨比重持續拉高，季平均出貨單價年增22.5%，第1季營收約32.81億元，較去年同期減少21%。

展望第2季，影像產品事業群總經理陳士元表示，第2季仍是傳統淡季，整體出貨量約與第1季相當。陳士元並說明，影像產品之旺季與成長動能主要在下半年，將持續優化影像產品整體競爭力，整合影像產品核心技術及創新解決方案，擴大應用市場；並憑藉創新技術對接新生意和新客戶，逐步提升未來的成長動能。

陳士元表示，由於核心技術和新業務的不斷拓展，預期影像產品事業群今年整體營運將持續成長。

展望中長期發展策略，董事長張威儀表示，不受短期獲利變化影響，將持續加強在雲端服務／智能機器人／混合實境新產業投資，要成為新產業的世界級領導廠商。

中光電營收
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