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全球顯示器面板Q1出貨量 京東方奪冠 友達第三群創第四

2019-04-30 12:21經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年第1季全球顯示器面板出貨總量3400萬片，季減8.8%，年減2.5%；第1季各面板廠全球出貨量部分，京東方險勝LGD奪下第一名寶座，台廠友達(2409)、群創則分居第三名及第四名；如果是從出貨面積來看則是LGD名列第一。

第1季為顯示器面板傳統淡季，由於整機廠商庫存偏高，品牌備貨需求疲弱，面板價格持續下跌，為對抗價格下滑的影響，部分面板廠轉移部分主力顯示器尺寸產能到TV和PID應用，群智表示，總體來說今年第1季全球顯示器面板出貨下滑明顯，且是近5個季度來首次同比下滑。

群智分析，從面板廠商出貨占比上看，結構仍相對平衡穩定；在各面板廠商首季的表現部分，BOE(京東方)出貨量775萬片，季減13.9%，年減15.3%。主要以中小尺寸為主，24吋及以下占比超9成。受B2B市場低迷的影響，21.5吋及以下出貨下滑明顯，因此京東方從去年初開始積極佈局中大尺寸和窄邊框產品。在顯示器大尺寸化趨勢下，主力尺寸也從21.5吋延伸到23.8吋。

LGD出貨量769萬片，季減5.9%，年減1.4%；第1季LGD積極調整產品結構，23.8吋及以上尺寸段出貨量年增10%左右。在大尺寸積極出貨拉動下，LGD在第1季整體環比下跌幅最小。

友達出貨量為630萬片，季減6.6%，年增1.1%；27吋具有完整的產品線和穩定的客戶基礎，出貨量持續穩步增長；群創第1季出貨量為617萬片，季減10.4%，年減5.1%。其產品線倚重中小尺寸，主要尺寸為23.6吋及以下產品，總體來看，群創首季的表現受到市場淡季影響較為明顯。

Samsung第1季出貨量為339萬片，季減19.6%，年減4.7%；Samsung主要以中大尺寸為主，24吋及以上尺寸占其總出貨量5成以上，策略上以曲面、電競等高附加價值產品為主，並且今年積極擴大國內外B2B市場份額。

CEC Panda(中電熊貓)總出貨量243萬片，季增5.9%，年增46.7%。CEC Panda為第1季度顯示器面板市場唯一同比大幅增長的面板廠商。其主力尺寸為23.8吋，21.5吋，也將在第2季度在成都工廠量產23.8吋；CSOT(華星光電)總出貨量32萬片，主要尺寸為21.5吋、32吋，目前產品規劃在電競及曲面上都有佈局。

根據群智統計，今年第1季全球顯示器面板出貨量排名依序是，京東方、LDG、友達、群創、Samsung、中電熊貓、華星光電；若以出貨面積來看，第1季的排名則依序是LDG、京東方、友達、群創、Samsung、中電熊貓、華星光電。

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