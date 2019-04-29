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臻鼎子公司鵬鼎Q1獲利 年增3.3%

2019-04-29 21:47經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今（29）日公告代子公司公告董事會通過各項議案，其中2019年第1季初步核算資料顯示單季淨利潤人民幣1.85億元（新台幣約8.3億元），較2018年第1季人民幣1.79億元年成長3.3%，優於市場預期。

臻鼎公告提到，子公司鵬鼎2019年第1季營業總收入人民幣42.37 億元，雖年減13.5%，但首季因毛利率提升帶動獲利逆勢成長，至於今年第1季每股稅後純益人民幣0.08元，較2018年第1季人民幣0.09元略為下滑。

人民幣臻鼎
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