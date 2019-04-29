中華電Q1獲利符合財測 每股賺1.08元

2019-04-29 15:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



中華電（2412）今（29）日公布自結第1季合併營運成果，首季合併營收513.3億元，年減4.3%；歸屬母公司業主純益83.5億元，年減4.3%、每股純益（EPS）1.08元；董事長謝繼茂表示，受惠於新興業務與核心業務的發展優勢，第1季的營業淨利、淨利與EPS都符合財測。

謝繼茂指出，行動市場雖有競業不斷推出低價吃到飽方案，仍努力穩定資費價格，並在營收市佔率與客戶數市佔率上維持領先。將持續推動升速策略，鼓勵客戶採用更高資費方案，並樂見採用光纖升速方案的客戶數持續成長。

他表示，甫推出的智慧音箱服務，將加入智慧家庭與人工智慧服務服務的行列，增強客戶使用體驗，強化客戶黏著度；MOD在第1季表現強勁，客戶數超越200萬戶，持續成為台灣最大影音平台。今年1月，NCC核准MOD平台可自組頻道套餐，對MOD的長期發展助益甚佳。

謝繼茂說，第1季資通訊服務營收較去年同期增長，面對即將到來的5G服務樂觀其成，由於5G可能促使市場競爭態勢轉變，除持續善用核心優勢，為股東創造價值外，為進一步提昇業務發展，重回成長軌道，今年啟動以客戶為中心的轉型計畫。

他強調，轉型計畫不僅強化核心業務、佈局新興服務與優化成本結構，也深化公司體質，包括新世代網路佈建、IT基礎建設與人力資源規劃等。整體來說，對公司業務、發展策略與執行能力深具信心。

中華電第1季合併營收513.3億元，年減4.3%；行動通信業務營收為244.8億元，減少8.7%，主因市場競爭及VoIP服務取代，造成行動服務營收下滑；智慧型終端銷售亦因手機更換週期延長而減少；網際網路業務營收為74.2億元，年增6.2%，主要來自應用加值服務營收的成長。

國內固定通信業務營收為157.9億元，年增0.2%，主要因資通訊專案營收增加抵銷市話營收下滑。資通訊專案營收為23.2億元，增加32.7%，主因本期完工驗收交易增加。

市話營收64.6億元，減少6.9%，主要受行動電話及VoIP取代影響；國際固定通信業務營收為27.7億元，年減6.6%，主因國際電話因市場競爭導致營收減少。

第1季營業淨利為104億元，年減5%。營業淨利率20.3%，2018年同期為20.4%。本期歸屬母公司之業主純益為83.5億元，減少4.3%。每股純益1.08元。

第1季來自營業活動的淨現金流量為132.3億元，年增80.6%。2019年3月底現金與約當現金為375.5億元，較2018年3月底增加19.1%。第1季EBITDA為191.6億元，年增1.3%，EBITDA margin為37.3%，2018年同期為35.3%。

截至3月底，中華電光世代寬頻客戶數為361.7萬，佔寬頻客戶數80.9%，100Mbps速率以上客戶數達145.7萬，年增約10.5%，HiNet寬頻客戶數為367.5萬，減少1.4%；截至3月底，行動電話客戶數為1058.7萬，年增1.8%；持續維持在固網市場的領導地位，截至3月底，市話客戶數累積為1036.2萬。