矽創Q2感測元件持續暢旺 單季營收挑戰歷史新高

2019-04-29 11:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



由於陸系及韓系手機客戶陸續發表新機種，對於高階感測元件強勁需求，面板驅動IC矽創（8016）P-sensor第2季出貨持續暢旺，法人預估加上DDI出貨動能也增溫之下，第2季營收可望出現雙位數季增率，挑戰歷史新高紀錄。

由於智慧型手機走向全螢幕無邊框設計，手機朝向微縫或屏下式測距感應方式，過去矽創主要以需挖孔低階P-sensor為主，去年開始推出微縫或屏下式測距P-sensor，由於產品性能與價格優於外商競爭對手，逐漸侵蝕外商市占率，根據法人預估高階P-sensor營收比重占整體感測元件約30%左右。

法人指出，由於中國品牌手機客戶新推機種紛走入全屏面設計，矽創P-sensor性價比優於競爭對手，出貨量逐季成長，加上切入韓系品牌大廠供應鏈，第2季營運可望持續走高。

此外，G-sensor除了原有的手機客戶外，今年又切入穿戴裝置產品，加上矽創積極拓展無線藍芽耳機應用市場，預估該部分營收將成長30%。

根據研調機構預估，全面屏手機滲透率在2018年僅30%，今年可望提升至45~50%，有利於矽創P-sensor持續成長，且微縫或是屏下式高階P-sensor單價遠高於低階P-sensor約一倍以上，有利於矽創整理獲利結構優化。