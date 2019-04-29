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華孚昆山廠持續停工 股價打入跌停

2019-04-29 11:16經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

金屬機殼廠華孚（6235）昆山廠爆炸案衝擊持續延燒，由於該廠仍未能完全復工，華孚預期5、6月營收將分別年減逾五成，導致今（29）日股價開盤打入跌停，來到13.45元。

華孚大陸子公司昆山漢鼎精密因3月31日上午CNC車間西北側發生爆燃起火事件造成員工傷亡，昆山政府為加強並落實安全生產及消防安全，擬於5月起進行全區域安全生產大排查大整治行動。

華孚指出，未完成排查整治前昆山漢鼎涉鎂鋁鋅鈦機加工製程將暫停生產活動，復工時間需視政府作業進度而定。由於尚無從判別當地政府批准復工之時限，在得以完全復工前，華孚將機動調度產能使馬鞍山廠能加速支援生產，希望能盡量減輕對業務及客戶之影響。

華孚預估，從營收面來看，如以去年同期單月推估，今年5~6月之合併營收，預計可能減少57%及54%左右。

同時，華孚指出，昆山漢鼎於安全生產大排查大整治行動期間，為確保員工權益得到有效保障，於4月26日向員工宣布可以選擇從優自行離職或繼續留任。華孚預計，若75%之基礎員工選擇從優自行離職，公司將可能產生約1.3億元之費用。

從產能來看，過去三年度昆山廠產能分別為32.04億元、33.91億元及40.04億元，假設當地政府允許昆山漢鼎於5月底移轉部分產能至馬鞍山廠之情況下，華孚預估今年產能為24.5億元，可能減少15.54億元。

以產量估計，過去三年昆山廠產量分別為968.4萬片、1,844.8萬片、2,747.4萬片，在前述假設情況相同下，華孚推估今年度可能之產量約為1,561.7萬片，可能減少1,185.7萬片。

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