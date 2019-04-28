股海自由行／網通廠暖身 迎下半年旺季

2019-04-28 00:23 經濟日報 李鎮宇



受到美股財報優於預期的利多，包括Twitter等企業財報優於預期，那斯達克指數續創歷史新高，然而上周的亞股並未隨美股起舞，台股也未受美國科技股創高的激勵，目前指數多維持區間震盪整理，盤面相當膠著，利多漲不上去，卻也沒有回檔的跡象，非電子股稍有轉強，但不成氣候，大型電子股仍有穩盤效果，中小型電子股獲利回吐，呈現個股表現格局，台股萬一之上追價意願低，操作難度高，選股才是重點。

目前來看，美國科技股仍強勢，因此即使外資多單降低，買超趨緩，台股則維持區間格局，後續觀察美中貿易戰最後階段，美國白宮宣布美中將於30日進行新一輪談判，最後的結論如何？將為本周重要看點。

美國川普政府宣布不再延長八國的伊朗原油禁運豁免權，目標於5月2日起完全切斷伊朗原油出口，市場擔憂原油供應短缺，油價再創新高，短線油價反應後續供給降低的風險，為油價短多題材，然而後續相關產油國態度將為重點。

首先美國國務卿Pompeo表示，撤回出口禁令旨在減緩伊朗政權對地區和平和安全構成的威脅，認為全球原油市場供過於求，此時提高制裁，對市場影響有限。

川普政府對伊朗態度一向鷹派，本月初將伊朗革命衛隊（IRGC）認定為恐怖分子。而美國國內汽油期貨今年以來已漲約四成，油價續升將不利國內消費動能，預料美國此舉主要針對伊朗，而非油價，美國並無推升油價意圖，為平衡供需，美國將尋求擁有約200萬桶閒置產能的沙國、阿聯酋和其他產油國，遞補伊朗每日約100萬桶的原油出口量缺口，以利降低對油市的影響，目前沙國已經表態配合，料短線油價已先行反應後續供給降低風險。

若產油國配合增產，後續供給面衝擊將漸淡化，且美國油商表示庫欣原油管線將陸續完工，而需求則因高油價及景氣趨緩而下降，今年年中供過於求格局尚未改變，留意油價漲多有回調風險，後續關注相關產油國態度及行動。能源股今年已漲19%，惟除因油價回升，企業基本面改善有限，油田服務商Schlumberger和Halliburton近期預計北美石油生產商今年的開支將減少10%，並對未來油市保守看待。

回到台股，預料盤勢維持整理格局，行情很難再大漲，選股重題材，迎旺季或具防禦性題材的族群可留意：網通產業受到貿易戰影響，客戶於去年第4季提前拉貨，今年前兩月客戶調整庫存，需求較為疲弱，3月營收開始回溫；大部分網通廠商第2季營運開始逐月逐季走強，下半年營運可望明顯跳升，成長性轉強，再加上去年基期較低，且產能調配完畢，歐美相關客戶有明顯貢獻下，一旦經過季報檢驗後，相關族群可迎接下半年旺季的到來。

（作者是台新投顧總經理）