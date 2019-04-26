全國電總座林政勳：第2季業績將優於第1季

2019-04-26 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



3C通路全國電子（6281）總經理林政勳表示，看好節能家電補助政策帶動冷氣、冰箱的銷售力道，可持續到第3季甚至第4季，第2季業績將可優於第1季。大型Digital City(DC)門市今年展店可達10家，營收上看20億元，在年度營收佔比上看兩位數，業績是平均數保守可超過達三倍，來客數更大於三倍，挑戰今年業績要超越去年。

全國電子發言人暨行銷部協理林政儒指出，相較一般門市Digital City業績平均可高出至少三倍，來客數當然多於業績更多，帶進入流效益助益甚大，這也是持續在DC店增加展店的重大助力。

他說：「今年將導入智慧零售應用，分析人流與客群的關係。規劃中電子商務預計年底上線，有望創造新客源，最終達到虛實整合、服務不同客群來增加業績的效益。」

林政儒及林政勳及堂兄弟關係，林政勳在2016年接班，兩人全力拼拚新零售、全新型態3C通路品牌Digital City，26日在台北市和平店舉行第七家門市開幕，進軍古亭商圈。

會後兩人接受訪談，林政勳強調，DC門市至年底可達10家據點，統計DC門市的業績、人流均比傳統門市、平均值高出很多，這是持續展店的要因。現今北市東區有很多出租的店面，但北部租金甚高，將審慎尋找合適的地點，同時改造傳統門市，將兩大不同型態的門市業績同步向上。

林政勳認為，此次的節能家電補助沒有像前二次來得那麼集中、顯著，但仍有加分效益，各縣市截止補助日期不一，有的可以到10月，有的己經截止，整體來說，對冷氣、冰箱的銷售業績是有貢獻的。

第1季全國電營收39.31億元，年減4.3%，受到暖冬影響電暖器相關的銷售大幅衰退。林政勳表示，4月的冰箱及冷氣的銷售金額與銷量，都有二位數成長，加上節能補助政策的帶動，看好第2季業績將優於第1季。