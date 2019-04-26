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王本然：薄型射出導光板是瑞儀差異化勝出關鍵

2019-04-26 15:46經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

瑞儀今年首季延續去年佳績，交出漂亮成績單，該公司董事長王本然開心分享指出，瑞儀能避開比價格的殺戮戰場，成為客戶需要的供應商，主要是「差異化」的策略成功，而其中的最大因素，就是瑞儀擁有薄型化的射出導光板，成為高階機種的必需品。

瑞儀導光板
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