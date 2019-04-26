旺宏Q1每股小賺0.08元在市場預期中 估首季是全年低點

2019-04-26 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



旺宏董事長吳敏求。報系資料照 分享 facebook 記憶體大廠旺宏（2337）公布第1季財報，單季稅後純益（EPS）為1.42億元，季減高達95%，年減92%，每股稅後純益0.08元，是2017年第2季以來新低，由於首季產業市況不佳已在預期中，旺宏仍看好產業需求回溫下，下半年市況就可能明顯回升。

旺宏第1季營收為60.29億元，季減33%，年減33%，是近三年來新低；營業毛利為15.31億元，營業毛利率為25%，季減28%、年減42%，首季稅後純益為1.42億元，首季每股稅後純益為0.08元，較前一季1.57元和去年同期的1.04元都呈現明顯下滑。

從旺宏的三大產品線營收占來看，快閃記憶體（Flash）占71%，營收較前一季減少7%，較去年同期減少33%；唯讀式記憶體（ROM）21%，營收較前一季減少7%，較去年同期減少33%。

董事長吳敏求表示，旺宏首季業績下滑，主要是因為中美貿易戰因素影響，導致客戶拉貨較為保守，毛利率降低是因為提列庫存跌價準備，但只要產品銷售出去，就能認列迴轉利益，庫存超過一半是唯讀記憶體（ROM）。

此外，對於旺宏的三大產品ROM、NOR Flash與NAND Flash，其中ROM業務最大客戶為任天堂，首季相關業績低於前兩年的同期水準。

吳敏求表示，ROM首季出貨雖然去年同期下滑，但估計今年ROM全年總出貨量會與去年相當，因此估計下半年出貨會開始回溫。

在NOR Flash出貨方面，吳敏求也指出，首季受到中美貿易戰因素影響，但客戶導入案件持續增加，且首季高容量NOR Flash的業績占比已達三成，低容量產品的業績占比則降至28％，營運結構的調整，有利下半年旺宏的營運表現。

若以應用來看，車用、工業用、醫療與國防航太應用的業績占比已提升至28％，僅次於通訊應用。