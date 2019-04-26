親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

旺宏Q1每股小賺0.08元在市場預期中 估首季是全年低點

2019-04-26 12:10經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

旺宏董事長吳敏求。報系資料照
旺宏董事長吳敏求。報系資料照
分享
記憶體大廠旺宏（2337）公布第1季財報，單季稅後純益（EPS）為1.42億元，季減高達95%，年減92%，每股稅後純益0.08元，是2017年第2季以來新低，由於首季產業市況不佳已在預期中，旺宏仍看好產業需求回溫下，下半年市況就可能明顯回升。

旺宏第1季營收為60.29億元，季減33%，年減33%，是近三年來新低；營業毛利為15.31億元，營業毛利率為25%，季減28%、年減42%，首季稅後純益為1.42億元，首季每股稅後純益為0.08元，較前一季1.57元和去年同期的1.04元都呈現明顯下滑。

從旺宏的三大產品線營收占來看，快閃記憶體（Flash）占71%，營收較前一季減少7%，較去年同期減少33%；唯讀式記憶體（ROM）21%，營收較前一季減少7%，較去年同期減少33%。

董事長吳敏求表示，旺宏首季業績下滑，主要是因為中美貿易戰因素影響，導致客戶拉貨較為保守，毛利率降低是因為提列庫存跌價準備，但只要產品銷售出去，就能認列迴轉利益，庫存超過一半是唯讀記憶體（ROM）。

此外，對於旺宏的三大產品ROM、NOR Flash與NAND Flash，其中ROM業務最大客戶為任天堂，首季相關業績低於前兩年的同期水準。

吳敏求表示，ROM首季出貨雖然去年同期下滑，但估計今年ROM全年總出貨量會與去年相當，因此估計下半年出貨會開始回溫。

在NOR Flash出貨方面，吳敏求也指出，首季受到中美貿易戰因素影響，但客戶導入案件持續增加，且首季高容量NOR Flash的業績占比已達三成，低容量產品的業績占比則降至28％，營運結構的調整，有利下半年旺宏的營運表現。

若以應用來看，車用、工業用、醫療與國防航太應用的業績占比已提升至28％，僅次於通訊應用。

Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

從法說會得到四大重點 台積電投資價值看這張圖！

2019-04-26 10:31

友達首季轉虧 Q2訂單回溫

2019-04-26 02:32

微軟財報佳 概念股沾光

2019-04-26 00:41

差異化策略 瑞儀勝出關鍵

2019-04-25 23:56

瑞儀 Q1每股賺3.07元

2019-04-25 23:56

中揚光 上季有望轉盈

2019-04-25 23:49

旺宏每股賺0.08元

2019-04-25 23:49

光磊減資15％ 每股退1.5元

2019-04-25 23:49

Q1每股損益 台虹-0.03元

2019-04-25 23:49

Q1每股損益 聯詠3.23元

2019-04-25 23:49

致伸首季EPS估1元

2019-04-25 23:49

瑞儀擬配現金股利7元 第1季每股賺3.07元

2019-04-25 19:37

聯詠第1季獲利創歷年同期新高 每股3.23元

2019-04-25 17:55

華映擬處分母公司股票 大同開低翻紅

2019-04-25 15:35

車電夯 聯發科、瑞昱、凌陽受惠

2019-04-25 14:47

仁寶智慧音箱 拚首年出貨10萬台

2019-04-25 14:46

股利驚喜 聯詠衝10年新高

2019-04-25 14:33

國巨Q1 EPS 6.11元不如預期 股價先蹲後跳

2019-04-25 14:33

股利政策激勵 聯詠股價改寫近10年新高

2019-04-25 11:08

車用電子新科技帶旺 聯發科、瑞昱、凌陽優先受惠

2019-04-25 10:56

為升毫米波雷達占比看2成 今年業績衝新高

2019-04-25 09:56

聯電首季轉盈、庫藏股買進 開盤跳高攻漲停

2019-04-25 09:40

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

第一金擬配1.1元股利 現金殖利率不到5%

2019-04-25 15:23

富邦VIX融資餘額大增 將採全額交割

2019-04-25 19:54

台積電休兵 聯電3把火噴量漲停

2019-04-25 14:33

富邦VIX溢價大 成首檔「被警示」ETF

2019-04-25 18:13

誠美材董事改選結果出爐 公司派拿下6席大勝

2019-04-26 09:51

郭台銘拚選舉 鴻海股價重回5日線

2019-04-26 10:14

法人力捧股 短線看漲

2019-04-26 00:41

特力智慧門店 第三店落腳桃園

2019-04-25 14:47

國巨Q1 EPS 6.11元不如預期 股價先蹲後跳

2019-04-25 14:33

台股16檔波段新高 法人掃貨逾千張

2019-04-25 14:33

仁寶智慧音箱 拚首年出貨10萬台

2019-04-25 14:46

日盛金擬配每股0.8611元 現金殖利率約6.6%

2019-04-25 14:24

英特爾示警 衝擊伺服器代工廠營運

2019-04-26 10:22

費半指數大跌 台積電股價重挫市值縮水1,815億元

2019-04-26 10:13

微軟財報佳 概念股沾光

2019-04-26 00:41

第一金擬配股利1.1元 殖利率約4.6%

2019-04-25 16:08

光磊現金減資15% 每股退還1.5元

2019-04-25 19:36

瑞儀擬配現金股利7元 第1季每股賺3.07元

2019-04-25 19:37

ETN、ETF 各擁優勢

2019-04-26 00:41

中租3月合併稅後純益 創上市以來同期新高

2019-04-25 21:04

國際美元漲勢強勁 新台幣貶3分

2019-04-25 19:26

法人力捧 這些優股創今年新高

2019-04-25 19:52

旺宏首季黯淡 估是今年最差一季 後續業績向上

2019-04-25 18:51

富邦VIX融資券暴增 證交所將預收款券

2019-04-25 19:54

台股黏住「萬一」 法人：不宜追高

2019-04-25 22:04

旺宏每股賺0.08元

2019-04-25 23:49

車電夯 聯發科、瑞昱、凌陽受惠

2019-04-25 14:47

股利驚喜 聯詠衝10年新高

2019-04-25 14:33

陸股正向ETF 價跌量縮

2019-04-26 00:41

16檔股價創波段高點 法人偏愛股

2019-04-25 13:40

台股早盤跌逾百點 失守5日均線

2019-04-26 09:25

聯詠、美律 四檔錢景佳

2019-04-25 23:30

瑞儀 Q1每股賺3.07元

2019-04-25 23:56

友達首季虧損 Q2需求可望回溫

2019-04-25 14:26

5G話題不減 網通再點火

2019-04-25 14:33

元大證主攻特別股+高股息殖息率

2019-04-25 14:33

台股高檔震 低基期股熱

2019-04-25 14:33

葡萄王 拚兩位數成長

2019-04-25 23:50

瑞儀淡季不淡 首季EPS 3.07元

2019-04-25 14:42

禾聯碩：今年挑戰連四年再賺一個股本 估5/24掛牌上市

2019-04-25 20:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top