聯詠 首季EPS 3.23元

2019-04-25 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



應主管機關要求，IC設計廠聯詠（3034）於25日先行公布首季稅後淨利19.68億元，每股純益為3.23元。

聯詠今年首季合併營收為149.46億元，年增幅度達42.8％，獲利季減4.1％，進入第2季，依照其過往營運軌跡來看，應可增溫。法人估計，該公司今年整體營收應可增逾一成，獲利表現也有望更上層樓。

聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）方面大有進展，預期今年相關出貨量將持續提升。另外，聯詠的小尺寸AMOLED驅動IC已於第1季量產出貨，是首季業績亮點。