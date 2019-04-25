親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

陳菊愛將趙嘉寶遭通緝 逃5年多今墾丁落網

日職／宋家豪未對上王柏融卻挨本季首轟 火腿4:2逆轉

聯詠 首季EPS 3.23元

2019-04-25 19:00經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

應主管機關要求，IC設計廠聯詠（3034）於25日先行公布首季稅後淨利19.68億元，每股純益為3.23元。

聯詠今年首季合併營收為149.46億元，年增幅度達42.8％，獲利季減4.1％，進入第2季，依照其過往營運軌跡來看，應可增溫。法人估計，該公司今年整體營收應可增逾一成，獲利表現也有望更上層樓。

聯詠去年在觸控與驅動整合晶片（TDDI）方面大有進展，預期今年相關出貨量將持續提升。另外，聯詠的小尺寸AMOLED驅動IC已於第1季量產出貨，是首季業績亮點。

聯詠營收

相關新聞

車電夯 聯發科、瑞昱、凌陽受惠

2019-04-25 14:47

仁寶智慧音箱 拚首年出貨10萬台

2019-04-25 14:46

股利驚喜 聯詠衝10年新高

2019-04-25 14:33

國巨Q1 EPS 6.11元不如預期 股價先蹲後跳

2019-04-25 14:33

股利政策激勵 聯詠股價改寫近10年新高

2019-04-25 11:08

車用電子新科技帶旺 聯發科、瑞昱、凌陽優先受惠

2019-04-25 10:56

為升毫米波雷達占比看2成 今年業績衝新高

2019-04-25 09:56

聯電首季轉盈、庫藏股買進 開盤跳高攻漲停

2019-04-25 09:40

訊連 上季每股賺0.7元

2019-04-24 23:51

金寶 iRobot訂單將大增

2019-04-24 23:51

盛達涉詐貸 檢調搜索

2019-04-24 23:51

5G將商轉 勤誠吞補丸

2019-04-24 23:50

台虹、新揚科 營運回升

2019-04-24 23:50

晶片廠推新品 雙A受惠

2019-04-24 23:50

中華電 搶攻智慧聲控

2019-04-24 23:50

國巨 Q1純益減三成

2019-04-24 23:36

聯詠擬配息8.8元 創近3年新高

2019-04-24 16:32

台積電震盪收漲1元 市值6.97兆元

2019-04-24 15:57

燿華、華通融券大增 證交所：若異常依規定處置

2019-04-24 15:26

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

熱錢猛攻 狂掃台積

2019-04-25 01:01

第一金擬配1.1元股利 現金殖利率不到5%

2019-04-25 15:23

大摩看多半導體廠 旺宏、華邦電升評

2019-04-24 23:50

聯電首季轉盈、庫藏股買進 開盤跳高攻漲停

2019-04-25 09:40

5G將商轉 勤誠吞補丸

2019-04-24 23:50

金寶 iRobot訂單將大增

2019-04-24 23:51

就市論勢／5G供應鏈 題材熱炒

2019-04-24 23:55

台積電休兵 聯電3把火噴量漲停

2019-04-25 14:33

散戶信心回溫 3月證券劃撥帳戶存款1.82兆元飆歷史新高

2019-04-24 20:23

國巨首季每股賺6.11元低於市場預期 被動元件全面下跌

2019-04-25 11:44

工具機業回暖 亞德客、上銀樂

2019-04-24 23:50

台虹、新揚科 營運回升

2019-04-24 23:50

特力智慧門店 第三店落腳桃園

2019-04-25 14:47

官股券商本周連3買 近10天買盤關愛金融股

2019-04-25 12:11

螞蟻雄兵 集結台股最前線

2019-04-24 23:59

大江 首季純益增1.7倍

2019-04-24 23:55

旺宏搶進阿里巴巴智慧音箱供應鏈 晶豪獲小米單

2019-04-25 13:11

智擎經營權大戰再度上演 董事提名不同調

2019-04-25 09:37

盛達涉詐貸 檢調搜索

2019-04-24 23:51

中華電 搶攻智慧聲控

2019-04-24 23:50

郭台銘參選拉股價？ 台經院：短期波動

2019-04-25 12:09

股利政策激勵 聯詠股價改寫近10年新高

2019-04-25 11:08

富邦ETN拿下首檔交易代號

2019-04-25 01:01

晶片廠推新品 雙A受惠

2019-04-24 23:50

法人看台股 上攻要補量

2019-04-25 01:01

車用電子新科技帶旺 聯發科、瑞昱、凌陽優先受惠

2019-04-25 10:56

為升毫米波雷達占比看2成 今年業績衝新高

2019-04-25 09:56

國巨Q1 EPS 6.11元不如預期 股價先蹲後跳

2019-04-25 14:33

精測 Q1純益減43%

2019-04-24 23:55

上海商銀五路並進 續拚獲利佳績

2019-04-25 09:37

訊連 上季每股賺0.7元

2019-04-24 23:51

高技 獲利拚增雙位數

2019-04-24 23:55

台股16檔波段新高 法人掃貨逾千張

2019-04-25 14:33

友達首季虧損 Q2需求可望回溫

2019-04-25 14:26

紡織股利多齊聚 儒鴻領漲飆逾4%

2019-04-25 10:20

16檔股價創波段高點 法人偏愛股

2019-04-25 13:40

中橡、美琪瑪 四檔搶眼

2019-04-24 23:10

第一金擬配股利1.1元 殖利率約4.6%

2019-04-25 16:08

仁寶智慧音箱 拚首年出貨10萬台

2019-04-25 14:46

日盛金擬配每股0.8611元 現金殖利率約6.6%

2019-04-25 14:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top