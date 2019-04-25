旺宏首季黯淡 估是今年最差一季 後續業績向上

2019-04-25 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



非揮發性記憶體廠旺宏（2337）於25日舉行法說會，公布首季每股純益為0.08元，為近八季低點。不過該公司後續展望樂觀，對於法人估計首季應是該公司全年營運的最低點，旺宏董事長吳敏求也表認同。

旺宏首季合併營收為60.29億元，季減與年減均為33％，毛利率為25％，是近11季低點，營業利益率降至1％，稅後淨利為1.42億元，季減與年減幅度都超過九成，每股純益為0.08元。

吳敏求表示，旺宏首季業績下滑，主要是因為中美貿易戰因素影響，導致客戶拉貨較為保守，毛利率降低是因為提列庫存跌價準備，但之後只要產品銷售出去，就能認列迴轉利益。

旺宏首季提列的存貨跌價準備約9.69億元，另外，去年第4季有認列東芝訴訟和解金8,000萬美元，去年首季則正值市場價格走高，因此上季表現比較之下顯得黯淡。

旺宏的三大業務是ROM、NOR Flash與NAND Flash，其中該公司ROM業務最大客戶為任天堂，首季相關業績低於前兩年的同期水準。吳敏求說，估計其今年ROM總量會與去年相當，首季少一些，因此估計下半年會比預期好一些。

至於NOR Flash的部分，首季受到中美貿易戰因素影響，但客戶導入案件持續增加，同時，吳敏求說，首季高容量NOR Flash的業績占比已達三成，低容量產品的業績占比則降至28％。