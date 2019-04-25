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瑞儀擬配7元現金股利 首季EPS 3.07元

2019-04-25 16:00經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

瑞儀（6176）25日召開法人說明會，公布首季財報，稅後純益14億元，每股純益3.07元，獲利亮眼；董事會同時通過去年度股利，每股擬配發7元現金股利，配息率約65%，以今日收盤價111.5元計算，現金殖利率6.27%。

瑞儀今年第1季合併營收149億元，年增32.4%，營業毛利為25億元，毛利率16.79%，稅後純益14億元，每股純益3.07元，淡季表現不淡。

瑞儀去年度合併營收及營業毛利分別為540億元83億元，稅後純益50億元，每股純益10.83元，董事會通過預計每股配發現金股利7元，維持長期穩定的股利政策。

瑞儀表示，OLED面板推出至今，其銷售及供貨狀況不如市場預期，去年度瑞儀主要客戶的手機出貨數量維持與2017年度的出貨相當，今年第1季出貨量較去年同期逆勢呈現兩位數的成長，顯見OLED面板對於LCD面板的衝擊，並無當初預期嚴重。

瑞儀說，智慧型手機的銷售額，向來占瑞儀整體營收比重不高，預計未來在LCD新的應用持續推出下，已將OLED對瑞儀的影響降到最低。

瑞儀去年度合併營收540億元，除電視產品新增客戶的訂單成長，及手機訂單持穩外，營收主要仍來自比重較高的平板電腦及筆記型電腦，尤其主要客戶推出平價的平板電腦及下半年度針對高階機種的筆記型電腦與平板電腦的改款升級，利基型產品是瑞儀主要的獲利挹注。

在產品及客戶的結構改變下，去年度整體營收雖略低於2017年度的544億元，但整體毛利率自14.46%提升至15.46%，且毛利率有逐季成長趨勢；去年度營業利益約51億元，每股純益10.83元，回復到兩位數的EPS水準，主因集中資源在利潤較佳的產品，聚焦策略效益已顯現，維持穩定成長動能。

瑞儀表示，今年第1季受惠於主要客戶針對平板電腦改版，整體出貨量大幅提升，當季營收較去年同期成長32.4%，毛利率達16.79%，稅後純益倍數成長，第1季淡季不淡營運表現亮眼。

瑞儀指出，近年來積極佈局加速通過車載面板之認證、試量產及產線的建置規劃，去年度已有少量的營收貢獻，預計明年應有顯著成長。

瑞儀說，今年主要客戶將持續主打平價款的平板電腦及筆記型電腦的銷售策略，瑞儀延續其主要供應商角色，在全系列各尺吋產品佈局齊全下，將主力配置在較具競爭力的利基型產品，及開發新的多元應用產品下，以維持穩健獲利。

瑞儀平板電腦

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