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瑞儀淡季不淡 首季EPS 3.07元

2019-04-25 14:42經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

瑞儀（6176）今（25）日舉辦法說會，揭曉今年第一季財報，合併營收149億元，年增32.4%，稅後淨利14億元，每股純益（EPS）3.07元。瑞儀同時公布去年全年稅後純益50億元，EPS為10.83元，將配發現金股利7元，配息率約65%，以4月24日收盤價106.5元計算，現金殖利率為6.6%。

瑞儀指出，OLED面板推出至今，其銷售及供貨狀況不如市場預期，去年瑞儀主要客戶手機出貨量維持與前年相當，今年首季出貨量則較去年同期逆勢呈現雙位數成，顯見OLED面板對LCD面板衝擊，並無當初預期嚴重，智慧手機的銷售額，向來占瑞儀整體營收比重不高，預計未來在LCD新應用持續推出夏，已將OLED影響降到最低。

談及去年，瑞儀表示，除了電視產品新增客戶訂單成長，以及手機訂單持穩，營收主要來自比重較高的平板及筆電，尤其主要客戶推出平價平板，下半年針對高階機種筆電及平板改款升級，前述利基型產品為公司主要獲利挹注。在產品和客戶結構改變下，雖營收略低於前年，但毛利率自前年14.46%提升至15.46%，有逐季成長趨勢。

瑞儀也說，去年EPS回到雙位數水準，主因為公司集中資源於利潤較佳產品，其聚焦策略的效益顯現，維持穩定成長動能。今年首季則受惠主要客戶針對平板電腦改版，整體出貨量大幅提升，呈現淡季不淡的亮眼表現。

另，瑞儀近年積極布局、加速通過車載面板認證、試量產及產線建置，去年已有少量營收貢獻，預期明年應有顯著成長。瑞儀表示，今年公司主要客戶將持續主打平價款平板及筆電的銷售策略，瑞儀將延續主要供應商角色，在全系列各尺寸產品布局齊全下，將主力配置於較具競爭力的利基型產品，並開發新的多元應用產品，期維持穩健獲利。

瑞儀平板電腦

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