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車用電子新科技帶旺 聯發科、瑞昱、凌陽優先受惠

2019-04-25 10:56經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

車用晶片出貨將逐年攀升，IC設計長期著墨車用晶片的聯發科、瑞昱、凌陽成為汽車新科...
車用晶片出貨將逐年攀升，IC設計長期著墨車用晶片的聯發科、瑞昱、凌陽成為汽車新科技優先受惠者。圖為瑞昱產品。 聯合報系資料照
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台北國際車用電子展中車聯網、自駕車、先進駕駛輔助系統及車載資訊娛樂等新科技吸睛，隨著汽車大廠不斷提高車用電子比例，車用晶片出貨將逐年攀升，IC設計長期著墨車用晶片的聯發科（2454）、瑞昱（2379）、凌陽（2401）成為汽車新科技優先受惠者。

今年國際車用電子展聚焦在電動化、電子化及智慧化主軸，參展廠商大秀科技新技術，包括：全方位防碰撞系統、先進駕駛輔助系統（ADAS）、車載資訊娛樂、車聯網雲端技術、雙鏡頭行車記錄器、車道偏離警示、疲勞駕駛警示等新科技，車用晶片成為推動汽車工業朝向科技化重要功臣。

IC設計業者開發車用晶片以聯發科投入資源及時間最長久，在今年CES展中，車載晶片品牌Autus獲得極佳迴響，車載通訊系統、智慧座艙系統、視覺駕駛輔助系統、毫米波雷達解決方案等傳出佳績，智慧座艙系統獲得全球領先的汽車製造商和合作夥伴認可，2019年下半年正式搭配量產車型推出市場。而車載通訊系統和視覺駕駛輔助系統方案也已送樣，預計最快2020年將會正式出貨。

車聯網技術逐漸成形，瑞昱過去開發車用乙太網路逐漸受到成效，去年底開始小量出貨，現有客戶超過三家以上，與歐洲、日本、韓國與北美車廠陸續接洽中。凌陽切入車用電子已久，陸續推出ADAS晶片，且成功開發車用影音系統、Boombox、Soundbar等音響產品，及可攜式影音娛樂系統單晶片，車用電子所佔營收比重已達50%。

車用電子車聯網

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