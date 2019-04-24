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SEMI：3月北美半導體設備出貨18.3億美元 月減1.9%

2019-04-24 11:16經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

SEMI（國際半導體產業協會）公布最新Billing Report（出貨報告），2019年3月北美半導體設備製造商出貨金額為18.3億美元，較2月最終數據的18.7億美元相比，小幅下降1.9%，相較於去年同期24.3億美元也下降了24.6％。

北美半導體設備製造商3月出貨金額較上月持續小幅下滑1.9%，對此，SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，儘管3月測試和封裝設備的銷售額比起上個月略有改善，但預計今年北美設備製造商的銷售額增長幅度仍會維持一個較低的水平。

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