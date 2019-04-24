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旺宏、華邦電 大摩「跳評」喊買

2019-04-24 10:58經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

旺宏（2337）、華邦電大漲帶旺記憶體族群，摩根士丹利最新報告一反先前看空，直言NOR Flash最壞時光已過，將旺宏、華邦電同時從「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價分從14元、11元拉高到29元、17.5元；此外，大摩積極看多的聯詠，最新目標價也調升，一口氣從192元提高到230元。

大摩先前對NOR保守，主要是終端需求減弱，供應商在景氣下滑還持續增產，去年下半年來，廠商財報也確實承擔苦果，不過隨著大環境的基本面好轉，以及NOR廠控管供給有方，大摩認為今年NOR報價跌幅將收斂，包括第2季跌幅預期收斂到5%-10%，3、4季各下跌5%，比第1季大跌雙位數出現明顯改善。

大摩表示，NOR跌價將收斂，大部分來自低密度NOR需求提升，其他還有供需調整等因素；判斷在結構重調下，整體NOR供需可望在下半年平衡。

值得注意是，大摩對半導體（包括DRAM）景氣仍保守，報告進一步點出為何逆勢看好NOR，原因有一、市場對類股成長性的預期極低，即使短期上漲，評價及外資持股比仍較高峰大減，二、NOR Flash報價在成本控管下，回落第1季低點，三、記憶體廠因應不同，NOR領導廠的旺宏相對三星生產保守，四、PC／伺服器內容升級，未來數年仍會帶動記憶體需求提升。

聯詠方面，大摩主要看好華為出貨，刺激聯詠TDDI和AMOLED DDI大幅放量，預估今、明年聯詠每股純益達到13元、14元。

旺宏董事長吳敏求。報系資料照
旺宏董事長吳敏求。報系資料照
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