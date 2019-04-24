矽創感測元件出貨旺 股價再度上攻

2019-04-24 09:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



矽創（8016）受惠於新客戶拉貨放量，首季營運優於預期，第二季可望延續首季榮景，今日股價再度上攻，盤中一度來到139.5元，漲幅3.7%。

全球智慧型手機掀起一波全螢幕無邊框設計，矽創在感測元件P-sensor及G-sensor提供客戶最佳解決方案，去年切入中國品牌手機VIVO後，又陸續導入OPPO及華為供應鏈，並打入三星A系列手機供應鏈；華為上半年推出新款手機嘉惠上半年出貨持續成長，今年感測元件成長空間優於同業，預估全年出貨量上看4.2億套，可望帶動全年營收獲利同步成長，預期第二季營運有機會創下單季新高紀錄。