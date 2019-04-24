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台廠8K面板技術僅次韓 未來有望接三星單

2019-04-24 08:48經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

8K電視今年搖身市場焦點，台灣、韓國面板廠，更將此視為重點。IHS Markit顯示部門研究總經理謝勤益日前表示，8K量產基本上以三星為主，台廠友達（2409）、群創（3481）少量在做，中國大陸面板廠則還無法做到；目前來說，台廠8K面板雖還得歷經良率拉升，但技術僅次韓廠，優於大陸。

三星在8K取得領先地位，主要是能「自給自足」。謝勤益指出，三星自產面板，面板良率能達到七到八成，為目前業界最佳，加上他們有出海口，連驅動IC也可以自產，面板跟品牌都領先，促使他們更想全力推8K。

台廠友達跟群創，近年把8K視為重點。謝勤益表示，友達和群創兩年前就把8K做出來，但良率尚需拉升，相關配套發展腳步也較慢，主要還是沒有出海口。未來，三星8K也可能陸續採用台廠的面板，買台廠面板加上自己量子點背光下去做調光。

三星日前正式發表8K量子點電視，首波推82吋及75吋兩機種，售價29萬9,900元起；另QLED量子電視、UHD電視及曲面UHD電視，也同步亮相。三星喊出今年的「五個二」目標，包含今年電視市占率「二位數」，全年業績二位數成長，銷售額市占前二，75吋以上大尺寸電視銷量成長雙倍，QLED量子電視銷量成長雙倍。

台灣三星消費性電子產品事業群副總經理林聖斌坦言，台灣整體電視市場銷量，去年較前年衰退5%，今年感覺也是持平，但樂觀看待設立的成長目標，原因在大尺寸和高階市場，仍持續成長，「三星向來著力於高階跟大尺寸，從我們的角度來看，市場是變大，看起來是有利的。」

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