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Q1全球電視面板出貨量年增6.3% 京東方奪冠、群創第三

2019-04-23 11:50經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

圖為群創65吋8K mini LED大尺寸電視面板。聯合報系資料照
圖為群創65吋8K mini LED大尺寸電視面板。聯合報系資料照
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根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年第1季全球液晶電視面板出貨規模達7050萬片，年增6.3%，季減4.5%；出貨面積年增10.6%，季減4.1%；中國面板廠產能持續釋放，中大尺寸出貨增速，出貨數量和面積維持增長，京東方首次奪下出貨數量和面積雙冠王，台廠部分，群創(3481)電視面板出貨量居全球第三，友達則是排名第六。

群智諮詢表示，第1季度是全球電視面板行業的傳統淡季，但面板出貨受價格觸底及策略性備貨需求的帶動，同比維持較大幅度增長；由於面板價格快速下跌，第1季各尺寸面板價格逼近現金成本，造成面板廠獲利面臨嚴峻挑戰，不得不調整產能分配結構來防止價格的進一步下跌；第1季度電視面板價格呈現分化態勢，中小尺寸止跌反彈，大尺寸繼續下降。

根據群智諮詢調查資料顯示，第1季中國大陸面板廠商出貨量全球市占率達46.4%，出貨面積市占率達41.9%；群智表示，分廠商來看，中國面板廠產能持續釋放，中大尺寸出貨增速，出貨數量和面積維持增長；韓廠及台廠繼續調整出貨結構，積極尋求盈利。

群智對各面板廠第1季表現分析，京東方第1季度出貨量1462萬片，年增17%，季增16%；出貨面積年增55%，季增9%，首次實現出貨數量和面積雙雙排名第一；G8.5維持高稼動率，G10.5滿產滿銷，帶動65吋和75吋出貨數量年增及季增，32吋、43、65、75的出貨數量全球市占第一。

LGD 液晶電視面板出貨量為1228萬片，季減10%，各尺寸出貨都有不同程度回落，整體出貨數量和面積排名第二；群創第1季度出貨數量達1077萬片，季減15%， 年增16%，出貨量全球排名第三，受需求拉動，50吋出貨增長明顯。

華星光電第1季G10.5代線開始量產爬坡，開始供應43吋、65吋及75吋，整體出貨940萬片。其中32吋出貨規模維穩，55吋出貨增速明顯，全球市占率排名第一，出貨數量和面積分別排名第四、五名。

三星（SDC）整體出貨893萬片，季減11%。重點關注高端大尺寸和高收益化產品，加速收縮40吋及49吋的供應，出貨數量排名第五，出貨面積排名第三；友達出貨627萬片， 整體與上一季度基本持平，全球排名第六；除65吋微增外，其他尺寸出貨數量略減。

其他面板廠商，惠科的G8.6代線滿產滿銷，韓系品牌需求加持帶動其出貨量季增7%。CHOT維持滿產滿銷。CEC-Panda成都3月達成滿產，50吋產品導入國際及國內品牌客戶，出貨增加明顯。

群智預測，CEC-Panda成都的50吋開始對品牌大量供貨，有望逐步緩解目前50吋供應緊張的局面。Sharp的G10代線第1季度歲休時間較長，稼動率下調明顯，但庫存壓力仍然較大，其60吋和70吋第1季開始給國內品牌和IWB客戶出貨，但庫存是否能有效去化依然有待觀察。

群智表示，整體來看，第1季受品牌積極拉貨的影響，面板廠出貨同比維持增長，整體庫存水準略增至1.5周，處於健康水準。

電視面板京東方群創

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