敦泰本季業績 法人估可季增三到四成

2019-04-22 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



敦泰（3545）第1季呈現淡季表現，但法人估計，該公司第2季業績有機會季增三到四成，其中觸控與驅動整合晶片（IDC）是主要的成長動能。

敦泰去年IDC業務遇到亂流，出貨量僅9,000萬套左右，不但使得整體營收衰退，也導致該公司出現虧損，今年將積極奪回IDC市占率。

敦泰今年首季合併營收為16.39億元，年減逾三成，IDC出貨量估計約1,400萬套，法人認為，其第2季營收有機會大幅增長，毛利率也有望提升，IDC出貨量可能達2,500萬套，惟單季業績可能仍呈現年減狀態。

敦泰今年的IDC出貨量目標為1.2億套至1.4億套，若要順利達陣，這代表其下半年的IDC出貨量至少要比上半年倍增。

除了IDC業務之外，敦泰在驅動IC及觸控IC方面，也積極推展新產品，據了解，其OLED觸控晶片預計本季可量產，單季出貨量約可達百萬顆水準，而OLED驅動晶片則是與陸廠合作，規劃今年內可小量出貨。

至於指紋辨識IC方面，敦泰同時耕耘電容式與光學式產品，其中光學指紋辨識產品預計最快可能要到下半年才可開始出貨，但會有OLED與LCD面板的應用方案，較多的業績貢獻可能要等到明年。