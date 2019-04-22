親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台鐵下午輾斃行人 西線不通

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

大毅將減資25% 每股擬配發現金股利2.5元

2019-04-22 15:37經濟日報 記者鐘惠玲╱即時報導

被動元件廠大毅於今（22）日宣布，將減資25％，減資後資本額降為14.53億元。同時，大毅今日也在董事會中通過，擬配發每股現金股利2.5元。

大毅去年營收為60.2億元，每股純益7.26元。

大毅減資被動元件廠
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

法人布局矽智財廠 M31力旺創意近日同創波段新高

2019-04-22 12:09

晶心科 全年營運樂觀

2019-04-22 14:50

傳奇 首季有望轉盈

2019-04-22 14:50

本周法說 旺宏爆量續強

2019-04-22 14:37

中聯通5G大會明登場 網通暖身

2019-04-22 14:37

旺季腳步近 IC設計股價先起舞

2019-04-22 14:37

矽智財動能強 獲買盤青睞

2019-04-22 14:37

陸火攻5G 亞電擴產覆蓋膜Q3升火

2019-04-22 13:52

晶心科今年業績 法人估有望成長雙位數

2019-04-22 11:58

IC測試板設計廠雍智 23日每股75元上櫃

2019-04-22 10:13

旺宏上周居外資買超冠軍 本周法說會行情續熱

2019-04-22 09:38

電子股氣勢旺 法人：鎖定四類族群找買點

2019-04-22 08:47

臻鼎大數據管理 落實七綠

2019-04-21 22:22

臻鼎董座沈慶芳 帶人帶心

2019-04-21 22:22

臻鼎COF商機 將爆發

2019-04-21 22:22

晶睿看淡Q1毛利率表現

2019-04-21 22:20

台達電智造 成本下降

2019-04-21 22:19

不甩市場叫好 摩根大通初評緯穎僅給「中立」

2019-04-21 19:15

台積利多助攻 市值逼近7兆

2019-04-20 00:57

台積目標價 六外資喊上3字頭

2019-04-20 00:56

信邦 上季每股賺1.6元

2019-04-19 23:41

光寶科 Q2營運走出谷底

2019-04-19 23:40

晶心科 今年業績拚新高

2019-04-19 23:40

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

高殖利率股 資金追捧

2019-04-21 22:32

台股融券大增 籌碼戰開打

2019-04-21 23:23

不甩市場叫好 摩根大通初評緯穎僅給「中立」

2019-04-21 19:15

臻鼎COF商機 將爆發

2019-04-21 22:22

昇達科、旺宏 挑三個月

2019-04-21 22:37

瀚宇博、欣興、景碩 強勢

2019-04-21 22:32

電子股氣勢旺 法人：鎖定四類族群找買點

2019-04-22 08:47

伍茲概念股翻身 交投熱點

2019-04-21 22:59

興櫃七好漢 強勢衝高

2019-04-21 22:28

旺宏上周居外資買超冠軍 本周法說會行情續熱

2019-04-22 09:38

台達電智造 成本下降

2019-04-21 22:19

5G題材點火網通股 合勤控漲停創波段高

2019-04-22 13:00

遭中資入主？ 智崴：子虛烏有

2019-04-22 12:26

法人布局矽智財廠 M31力旺創意近日同創波段新高

2019-04-22 12:09

伍茲概念股／百和、聚陽 買盤進駐

2019-04-21 23:00

聯發科譜瑞 四檔搶鏡

2019-04-21 22:32

臻鼎董座沈慶芳 帶人帶心

2019-04-21 22:22

晶睿看淡Q1毛利率表現

2019-04-21 22:20

伍茲概念股／明安、大田 業績看旺

2019-04-21 22:59

外資連6買 台股站穩11000點為觀察指標

2019-04-22 08:15

伍茲概念股／寶成、豐泰 錢景閃亮

2019-04-21 22:59

全民權證／原相迎旺季 二檔靚

2019-04-21 22:37

2大因素牽動市場神經 台股「萬一」關前躊躇

2019-04-22 11:48

挑戰萬一關卡仍未成功 台股漲19.21點收10987.71

2019-04-22 13:40

伍茲概念股／儒鴻、利勤 營運向上

2019-04-21 22:59

雍智明上櫃掛牌 中籤戶潛在獲利達76.47%

2019-04-22 12:01

一周盤前解析／雲端運算概念 吸睛

2019-04-21 22:33

資金流入 中低價塑膠與鋼鐵股轉強

2019-04-22 11:51

蘇州聖暉 將在陸上市

2019-04-21 22:20

券商整併 須提員工安置計畫

2019-04-21 22:29

台股再攻11000點 陸股走弱小心扯後腿

2019-04-22 11:15

最牛一輪／精測回神 統一89吸睛

2019-04-22 00:27

小資族好康 開證券戶利差可高達100倍

2019-04-22 10:59

臻鼎大數據管理 落實七綠

2019-04-21 22:22

得力越南擴產 力拚轉盈

2019-04-21 22:23

南電、景碩 認購聚光

2019-04-21 22:36

本周法說 旺宏爆量續強

2019-04-22 14:37

ETF除息潮 三檔搶鏡

2019-04-21 22:32

蔡明彥專欄／航運、汽車零組件 可短打

2019-04-21 22:30

凱基臺灣500報酬指數ETN 月底20元掛牌

2019-04-22 12:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top