親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

台鐵下午輾斃行人 西線不通

警察涉毒再一樁 台北波麗士小編遭搜出安毒

陸火攻5G 亞電擴產覆蓋膜Q3升火

2019-04-22 13:52聯合晚報 記者吳凱中／台北報導

亞電董事長李建輝。 圖／聯合報系資料照片
亞電董事長李建輝。 圖／聯合報系資料照片
分享

亞洲電材（4939）第一季仍受到美系手機大廠影響，整體下單趨於保守，使營收未有明顯成長趨勢，然中國手機大廠則積極布局5G市場，將有助於推升覆蓋膜的需求量。

在全球消費景氣不明朗與整體手機市場日益飽和的情況下，美系手機客戶的下單量亦日趨保守，然中國的手機大廠仍預期至少有兩位數的成長，以推出5G旗艦機種為主要策略，亞電持續看好5G通訊的成長性與預期帶來的商機。

根據IDC研究報告指出，雖然2019年的5G手機預期銷量不到千萬支，僅占整體智慧型手機的0.5%，然而隨著各國電信商與設備業者持續投入5G基礎建設開發，其未來四年的成長幅度可期，預估2023年整體市占率可高達23%，加上知名研究調查機構Research and Markets也估計，2025年全球5G市場上看2,510億美元，使擁有獨家專利技術的亞電將更有機會搶占更大的商機。

為因應此龐大5G商機，亞電已於江蘇東台投資設立新廠，新廠最多可高達10條產線可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計今年第三季將可進入第一階段產能試車，待新產能開出後，能大幅拉升亞電成長力道。

亞電3月營收1.52億元，月增93.6%、年增1.3%，為5個月新高。累計第一季營收3.7億元，年減2.7%。亞電指出，第一季仍受到美系手機大廠影響，整體下單趨於保守，使營收未有明顯成長趨勢，然中國手機大廠則積極佈局5G市場，將有助於推升覆蓋膜的需求量。

亞電2018年全年合併營收達19.54億元，受惠於5G與IoT應用需求成長，創下歷史新高紀錄，稅後淨利則因下半年人民幣兌美元匯率波動影響，影響每股純益來到1.14元。亞電表示，雖去年受匯損影響，導致全年度獲利不如預期，但今年人民幣兌美金將緩貶，匯損因素可望改善，預期今年獲利將回成長趨勢。

5G智慧型手機營收PCB專利
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

5G題材點火網通股 合勤控漲停創波段高

2019-04-22 13:00

法人布局矽智財廠 M31力旺創意近日同創波段新高

2019-04-22 12:09

晶心科 全年營運樂觀

2019-04-22 14:50

傳奇 首季有望轉盈

2019-04-22 14:50

本周法說 旺宏爆量續強

2019-04-22 14:37

中聯通5G大會明登場 網通暖身

2019-04-22 14:37

旺季腳步近 IC設計股價先起舞

2019-04-22 14:37

矽智財動能強 獲買盤青睞

2019-04-22 14:37

晶心科今年業績 法人估有望成長雙位數

2019-04-22 11:58

IC測試板設計廠雍智 23日每股75元上櫃

2019-04-22 10:13

旺宏上周居外資買超冠軍 本周法說會行情續熱

2019-04-22 09:38

電子股氣勢旺 法人：鎖定四類族群找買點

2019-04-22 08:47

臻鼎大數據管理 落實七綠

2019-04-21 22:22

臻鼎董座沈慶芳 帶人帶心

2019-04-21 22:22

臻鼎COF商機 將爆發

2019-04-21 22:22

晶睿看淡Q1毛利率表現

2019-04-21 22:20

台達電智造 成本下降

2019-04-21 22:19

不甩市場叫好 摩根大通初評緯穎僅給「中立」

2019-04-21 19:15

台積利多助攻 市值逼近7兆

2019-04-20 00:57

台積目標價 六外資喊上3字頭

2019-04-20 00:56

信邦 上季每股賺1.6元

2019-04-19 23:41

光寶科 Q2營運走出谷底

2019-04-19 23:40

晶心科 今年業績拚新高

2019-04-19 23:40

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

高殖利率股 資金追捧

2019-04-21 22:32

台股融券大增 籌碼戰開打

2019-04-21 23:23

不甩市場叫好 摩根大通初評緯穎僅給「中立」

2019-04-21 19:15

臻鼎COF商機 將爆發

2019-04-21 22:22

昇達科、旺宏 挑三個月

2019-04-21 22:37

瀚宇博、欣興、景碩 強勢

2019-04-21 22:32

電子股氣勢旺 法人：鎖定四類族群找買點

2019-04-22 08:47

伍茲概念股翻身 交投熱點

2019-04-21 22:59

興櫃七好漢 強勢衝高

2019-04-21 22:28

旺宏上周居外資買超冠軍 本周法說會行情續熱

2019-04-22 09:38

台達電智造 成本下降

2019-04-21 22:19

5G題材點火網通股 合勤控漲停創波段高

2019-04-22 13:00

遭中資入主？ 智崴：子虛烏有

2019-04-22 12:26

法人布局矽智財廠 M31力旺創意近日同創波段新高

2019-04-22 12:09

伍茲概念股／百和、聚陽 買盤進駐

2019-04-21 23:00

聯發科譜瑞 四檔搶鏡

2019-04-21 22:32

臻鼎董座沈慶芳 帶人帶心

2019-04-21 22:22

晶睿看淡Q1毛利率表現

2019-04-21 22:20

伍茲概念股／明安、大田 業績看旺

2019-04-21 22:59

伍茲概念股／寶成、豐泰 錢景閃亮

2019-04-21 22:59

外資連6買 台股站穩11000點為觀察指標

2019-04-22 08:15

全民權證／原相迎旺季 二檔靚

2019-04-21 22:37

2大因素牽動市場神經 台股「萬一」關前躊躇

2019-04-22 11:48

挑戰萬一關卡仍未成功 台股漲19.21點收10987.71

2019-04-22 13:40

雍智明上櫃掛牌 中籤戶潛在獲利達76.47%

2019-04-22 12:01

伍茲概念股／儒鴻、利勤 營運向上

2019-04-21 22:59

一周盤前解析／雲端運算概念 吸睛

2019-04-21 22:33

資金流入 中低價塑膠與鋼鐵股轉強

2019-04-22 11:51

蘇州聖暉 將在陸上市

2019-04-21 22:20

券商整併 須提員工安置計畫

2019-04-21 22:29

台股再攻11000點 陸股走弱小心扯後腿

2019-04-22 11:15

最牛一輪／精測回神 統一89吸睛

2019-04-22 00:27

郭台銘宣布參選後鴻海連跌三天 市值縮水554億

2019-04-22 15:27

小資族好康 開證券戶利差可高達100倍

2019-04-22 10:59

臻鼎大數據管理 落實七綠

2019-04-21 22:22

本周法說 旺宏爆量續強

2019-04-22 14:37

得力越南擴產 力拚轉盈

2019-04-21 22:23

南電、景碩 認購聚光

2019-04-21 22:36

ETF除息潮 三檔搶鏡

2019-04-21 22:32

蔡明彥專欄／航運、汽車零組件 可短打

2019-04-21 22:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top