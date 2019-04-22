陸火攻5G 亞電擴產覆蓋膜Q3升火

2019-04-22 13:52 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳凱中 ／台北報導



亞電董事長李建輝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

亞洲電材（4939）第一季仍受到美系手機大廠影響，整體下單趨於保守，使營收未有明顯成長趨勢，然中國手機大廠則積極布局5G市場，將有助於推升覆蓋膜的需求量。

在全球消費景氣不明朗與整體手機市場日益飽和的情況下，美系手機客戶的下單量亦日趨保守，然中國的手機大廠仍預期至少有兩位數的成長，以推出5G旗艦機種為主要策略，亞電持續看好5G通訊的成長性與預期帶來的商機。

根據IDC研究報告指出，雖然2019年的5G手機預期銷量不到千萬支，僅占整體智慧型手機的0.5%，然而隨著各國電信商與設備業者持續投入5G基礎建設開發，其未來四年的成長幅度可期，預估2023年整體市占率可高達23%，加上知名研究調查機構Research and Markets也估計，2025年全球5G市場上看2,510億美元，使擁有獨家專利技術的亞電將更有機會搶占更大的商機。

為因應此龐大5G商機，亞電已於江蘇東台投資設立新廠，新廠最多可高達10條產線可生產5G高頻及軟性銅箔基板等相關產品，預計今年第三季將可進入第一階段產能試車，待新產能開出後，能大幅拉升亞電成長力道。

亞電3月營收1.52億元，月增93.6%、年增1.3%，為5個月新高。累計第一季營收3.7億元，年減2.7%。亞電指出，第一季仍受到美系手機大廠影響，整體下單趨於保守，使營收未有明顯成長趨勢，然中國手機大廠則積極佈局5G市場，將有助於推升覆蓋膜的需求量。

亞電2018年全年合併營收達19.54億元，受惠於5G與IoT應用需求成長，創下歷史新高紀錄，稅後淨利則因下半年人民幣兌美元匯率波動影響，影響每股純益來到1.14元。亞電表示，雖去年受匯損影響，導致全年度獲利不如預期，但今年人民幣兌美金將緩貶，匯損因素可望改善，預期今年獲利將回成長趨勢。