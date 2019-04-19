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任天堂攻大陸市場 旺宏先登漲停

2019-04-19 10:58經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

日本電玩大廠任天堂的出貨及新款產品推出時程，向來都是牽動台灣記憶體大廠旺宏（2337）業績走向的重要因素。近日外電報導，日本電玩大廠任天堂(Nintendo)透過騰訊向廣東省申請販售許可，將積極搶進中國遊戲機市場，消息傳出後，今日盤中旺宏電子股價一度攻上漲停23.45元。

旺宏董事長吳敏求 圖／聯合報系資料照片
旺宏董事長吳敏求 圖／聯合報系資料照片
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